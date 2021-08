Ghost of Tsushima: Legends – L’extension multijoueur format stand-alone

Décidément, dans le monde du jeu vidéo – à la fois art et industrie –, on ne recule devant rien pour glaner quelques deniers. Les gars de Sucker Punch, responsables du jeu de samuraï en simili monde ouvert, l’ont bien compris et vont ainsi arriver non pas avec un jeu (leur “director’s cut“, lequel devient un nouveau nom à la mode…), mais bien avec deux puisque Ghost of Tsushima: Legends, leur extension multijoueur disponible depuis octobre dernier, devient un stand-alone.

C’est dans un post du PlayStation blog que Darren Bridges, senior game designer pour le studio situé à Bellevue, a détaillé le contenu, les diverses mises à jour pour les modes déjà existants (notamment sur l’équilibrage) et autres possibilités de crossfight entre possesseurs de PS4 et de PS5.

Un nouveau mode de jeu, intitulé Rivals, permettra à deux équipes de deux personnes de s’affronter en mode horde. Bien évidemment, “business is business” seulement s’il est effectué avec intelligence, toutes ces nouveautés seront bien évidemment accessibles sans surcoût pour ceux qui ont déjà le jeu original.

Le hic dans tout ça (comprenez, prendre le joueur un peu trop pour un pigeon), c’est que leur version director’s cut qui sort le 20 août prochain au prix fort (!), soit deux semaines avant ce stand-alone, est une façon pour eux de (re)faire passer à la caisse ceux qui possèdent la version de base, un argument marketing pour appâter le chaland. Et vice-versa pour les joueurs davantage tentés par le seul mode multi. Derrière cet esprit bienveillant se cache en fait une offre d’appel pour faire raquer ET ce nouveau stand-alone ET le nouveau contenu du mode solo. Alors qu’une offre regroupant les deux aurait été plus correcte.

Loin de nous l’idée de jeter l’opprobre sur Sucker Punch et sa belle aventure, d’autant qu’un AAA doit faire fructifier son coût de développement et que n’est pas Rockstar qui veut. Mais cette multiplicité des offres confine au flou et rappelle malheureusement certaines pratiques commerciales légèrement abusives qu’on pensait révolues. Toutefois, on souhaite quand même le meilleur à Ghost of Tsushima: Legends qui arrivera sur PS4 et PS5 via le PlayStation Store au prix de 19,99 euros le 3 septembre 2021.