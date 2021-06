Non, Ghost of Tsushima n’arrive pas (encore) sur PC

Tandis que certains cherchent un peu partout des éléments qui annoncerait un nouveau Silent Hill signé d’Hideo Kojima, d’autres, sensiblement plus modestes, voyaient bien Ghost of Tsushima être la prochaine exclu PlayStation à s’exporter sur PC.

Et l’idée n’était pas complètement stupide. Depuis quelques mois, Sony s’est en effet mis à offrir une seconde vie à certains de ses jeux exclusifs dont la carrière sur console semblait plus ou moins arrêtée, commercialement parlant. Après Horizon Zero Dawn et sa première place des ventes sur Steam, c’était, pas plus tard que le mois dernier, Days Gone qui connaissait l’honneur d’une sortie sur PC. Et on sait de la bouche de Sony même que le japonais ne compte pas s’arrêter là.

Alors pourquoi pas très vite voir arriver Ghost of Tsushima ? Une rumeur avait même “confirmé” l’idée, suite à l’apparition en ligne d’une nouvelle jaquette privée de la formule “Only on PlayStation”. Si cette ligne est désormais effacée, c’est donc que le jeu n’est plus une exclu, non ? Et alors, qu’il sort donc sur PC ? Des conclusions bien vite tirées. Trop, même. D’autant qu’elles étaient fausses.

Si la boite sans la mention « Only… » était bien visible en ligne, il ne s’agissait en vérité que d’un rendu numérique. L’utilisateur de Reddit qui avait d’abord aperçu puis partagé ce rendu a lui-même ensuite posté un démenti, avec une photo de la boite du jeu, la vraie, cette fois, portant bien la mention de l’exclusivité.

Alors ça ne veut pas dire que Ghost of Tsushima n’arrivera jamais sur PC. Simplement, pas dans les semaines qui viennent. Avec le succès presque surprise qu’a connu le jeu lors de sa sortie, on imagine bien Sony capitaliser encore un peu sur le titre et en sortir une version « “enhanced” pour PlayStation 5 avant de finalement le sortir sur PC dans plusieurs mois (années ?)…