Un film Ghost of Tsushima ajouté aux adaptations de Sony Pictures

Playstation Studios et Sony Pictures enrichissent le catalogue de leurs futures adaptations de licences vidéoludiques sur grand écran. Alors que le film Uncharted a eu énormément de mal à se concrétiser, repoussant encore et encore son tournage pour finalement dévoiler une date de sortie qui, à l’heure actuelle, est fixée au 11 février 2022, et après l’annonce récente du casting pour la série The Last of Us, voilà qu’on apprend une fabuleuse nouvelle avec l’annonce d’un film pour l’œuvre à succès Ghost of Tsushima.

Quoi de plus normal qu’une adaptation pour le jeu développer par Sucker Punch Productions, le studio n’ayant pas dissimulé son inspiration provenant des films de samouraïs du très renommé cinéaste japonais Akira Kurosawa. Avec une telle influence cinématographique et sa dimension historique, qui aura valu à Nathan Fox et Jason Connel la gratification du titre d’ambassadeur de l’île de Tsushima, comment ne pas être impatient à l’idée de voir l’histoire de Jin Sakai adaptée sur grand écran ?

Le réalisateur choisi pour traduire le jeu sur grand écran n’est autre que Chad Stahelski (John Wick) qui, nous n’en doutons pas, saura retranscrire avec brio les scènes d’actions et le dynamisme attendu lors des affrontements du film. En revanche, Ghost of Tsushima n’est pas seulement un jeu d’action, nous espérons que le réalisateur réussira à sublimer ce film en retranscrivant la beauté de ses décors insulaires et son scénario loin d’être manichéen, qui auront tous deux contribué au succès du titre avec ses 6.5 millions de copies vendues.

Là où nous pouvons nous rassurer, c’est la présence de Peter Kang venant superviser le projet pour Sucker Punch Productions, le studio faisant office de producteur exécutif. En cela, nous pouvons espérer retrouver véritablement l’âme du jeu ainsi que ses références culturelles et historiques dans ce film.



Toutefois, ne comptez pas sur une sortie pour l’année 2021, Chad Stahelski et le studio de production 87Eleven Entertainment étant pour l’instant occupés sur le tournage de John Wick 4. Qui plus est, Playstation Studios et Sony Pictures se doivent de mener à bien les adaptations déjà en cours, c’est à dire Uncharted et la série The Last of Us mais aussi – selon la rumeur – l’œuvre de dark fantasy Demon’s Souls, qui à retrouvé le succès avec un superbe remake sur Playstation 5.