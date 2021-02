Le Mandalorien sera Joël dans la série tirée de The Last Of Us

Le site Deadline a révélé une partie du générique de la très attendue série tirée de The Last of Us. On sait désormais que Bella Ramsay, déjà vue en Lyanna Mormont dans Games Of Thrones, jouera Ellie ; mais surtout, on apprend qui endossera le rôle de Joël : c’est Pedro Pascal, vu récemment en grand méchant de Wonder Woman 1984 (enfin, si vous utilisez un VPN sinon, il sera “bientôt” vu en grand méchant), mais qui a particulièrement explosé aux yeux du grand public en interprétant le Mandalorien dans la série événement de Disney +.

Ce nouveau rôle ne devrait pas l’empêcher de continuer à jouer les chasseurs de prime intergalactiques dans l’univers Star Wars, puisque la nature même de son rôle, intégralement masqué, lui offre une certaine liberté. Neil Druckman, créateur du jeu, a salué l’arrivée de Pedro Pascal sur la série, à laquelle il participe en tant que scénariste et producteur exécutif aux côtés de Craig Mazin (Chernobyl).

C’est le réalisateur russe Kantemir Balagov, lauréat du Prix de la Mise en Scène Un Certain Regard au festival de Cannes 2019 pour Une Grande Fille, qui réalisera le pilote. Un choix surprenant, qui montre peut-être que la production souhaite s’éloigner du modèle du blockbuster formaté ?

Par ailleurs, la série The Last of Us sera marquée par l’héritage de Game of Thrones, puisqu’outre Bella Ramsay, on y retrouvera Carolyn Strauss en tant que productrice exécutive, rôle qu’elle avait déjà sur le tournage de GoT, et Pedro Pascal lui-même y interprétait un Oberyn Martell, dont l’excès de confiance en soi l’avait conduit à se faire écrabouiller la tête par la Montagne.

Nous n’avons pas encore de date de diffusion de la série, qui n’est évidemment pas encore entrée en tournage. On sait cependant qu’elle devrait raconter les événements relatés dans le premier The Last of Us, alors que Joël est engagé pour permettre à Ellie de quitter la ville où ils sont en quarantaine. Peut-être que la pandémie actuelle et les différents confinements viendront donner un nouveau ton à cette histoire post-apocalyptique que les joueurs connaissent par cœur ?