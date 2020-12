The Game Awards 2020 – The Last Of Us Part II est élu Jeu de l’Année !

Fin du suspense, c’est The Last of Us Part II qui aura remporté les faveurs du jury, et tout emporté sur son passage. Pour les Game Awards, le titre de Naughty Dog est indubitablement le jeu de l’année, remportant la récompense reine, The Game of The Year, mais pas seulement.

Le jeu de Neil Druckman rafle aussi les récompenses de la meilleure réalisation, de la meilleure narration, et du meilleur son. Ce n’est pas tout, puisque The Last of Us Part II emporte aussi la récompense de l’accessibilité – il avait peu de concurrence dans ce domaine tant les options étaient nombreuses et jamais vues à ce niveau –, et c’est aussi, pour le jury des Game Awards, tout simplement le meilleur jeu d’action/aventure de l’année.

Enfin, la dernière récompense (oui, il en reste encore !) qui vient enfoncer le clou est celle qui a été remise à Laura Bailey pour son rôle d’Abby. Le jury récompense ainsi la direction qu’a pris le jeu en couronnant l’actrice et le personnage qui ont été les plus pris à parti à la sortie du jeu. De quoi faire faire encore un peu d’hypertension aux esprits étriqués qui s’en étaient pris au scénario, aux personnages et aux acteurs de The Last of Us Part II !

Avec sept récompenses à lui seul, The Last of Us Part II n’a pas laissé grand-chose à ses concurrents. Ghost of Tsushima se console avec le très honorable Prix du Public, et remporte aussi une récompense pour sa direction artistique. Animal Crossing: New Horizon, qu’on voyait bien en jeu de l’année tant il aura été de pair avec le confinement mondial, se contentera du prix du jeu familial de l’année.

Pour le reste des récompenses, le prix du jeu le plus attendu va à The Elden Ring, le prochain From Software ; Final Fantasy VII Remake remporte une récompense pour sa musique, ainsi que le titre du RPG de l’année ; Tell Me Why remporte l’award du Game For Impact, cette récompense qui vient couronner un jeu qui veut faire bouger la société (l’an dernier, c’est Gris qui avait remporté ce prix).

Le jeu indé de l’année est bien entendu Hades, qui remporte aussi le prix du jeu d’action de l’année. Among Us et Fall Guys, deux sensations éphémères de l’année, sont au palmarès avec respectivement les prix de jeu mobile de l’année et celui de la communauté. Among Us est aussi le meilleur jeu multi. Half Life: Alyx est le jeu VR de l’année, sans trop de concurrence. Mortal Kombat XI remporte quant à lui le prix du jeu de combat, Flight Simulator celui de la simulation et Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 gagne le prix du jeu de sport de l’année. Pour terminer, le prix du premier jeu a été attribué à Phasmophobia.

Si le triomphe de The Last of Us Part II fera probablement grincer les dents de quelques trolls, pour le reste, le palmarès semble assez logique et consensuel. Vous pourrez le retrouver en intégralité sur la page de la cérémonie.