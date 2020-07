Ghost of Tsushima – 5 anecdotes sur la dernière exclusivité PS4

Ghost of Tsushima, c’est la dernière cartouche first-party de Sony pour sa PlayStation 4. Un véritable baroud d’honneur sur lequel nous revenons par l’intermédiaire de cinq informations méconnues et fascinantes.

L’ile de Tsu-shima existe belle et bien !

Fan du jeu, voici votre prochaine destination ! Province officielle du Japon depuis le 6e siècle, l’île de Tsu-shima a très très largement inspirée la map du jeu. Elle a été sous l’emprise de régimes très différents, l’un des plus notables étant celui des pirates Wako, avant de devenir une base militaire importante pour l’armée “nippone” de l’époque. L’île est aujourd’hui surtout connue pour une espèce endémique : le chat de Tsu-shima (sorte de chat léopard) qui est en voie de disparition.

Directement inspiré du cinéma de Kurosawa

Pour vous montrer à quel point le travail du réalisateur Akira Kurosawa a été important dans le développement de Ghost of Tsushima, rien de tel qu’une citation de Jason Connell, directeur créatif :

“Nous voulions faire ce grand jeu qui transporte les gens vers le Japon féodal, et Akira Kurosawa était l’une de nos références, surtout au début, lorsque nous cherchions à établir un ressenti. Alors que nous nous rapprochions de plus en plus de la concrétisation de cette réalité, nous nous disions : « Comment appelons-nous ce mode spécial que nous avons créé, ce retour au noir et blanc ? » Nous avons évoqué un tas de mots différents et nous avons pensé : « Ce serait génial si nous pouvions l’appeler “mode Kurosawa” ». Pour ce faire, nous avons estimé que nous devions contacter les ayant-droits et voir si cela les intéresserait. Nous avons envoyé une courte vidéo montrant à quoi le jeu ressemble en général, et comment il se jouait.”

Un hommage en bonne et due forme.

Le jeu sort d’un sacré studio !

Le studio derrière le jeu n’est autre que Sucker Punch. Un studio connu et reconnu pour avoir pondu des licences majeures pour Sony, ce qui est assez ironique lorsqu’on sait que les développeurs sont en majorité d’anciens de chez Microsoft. Une équipe au top niveau question sorties donc, avec notamment la trilogie des Sly Raccoon sur PS2 (qui leur a valu de nombreux prix) et la série des inFamous sur PS3 et PS4 dont la réputation n’est plus à faire.

Un jeu qui tire son inspiration d’un comic

Outre le cinéma de Kurosawa, Sucker Punch a d’abord été inspiré par un comic américain mettant en scène un lapin samouraï Usagi Yojimbo (“le lapin garde du corps” en traduction littérale). Une série plus célèbre qu’elle n’en a l’air, à tel point qu’elle sera bientôt adaptée sur Netflix. Le titre étant lui-même d’inspiration Kurosawa, on peut donc dire que la boucle est bouclée ! Le créateur du jeu dira même :

“L’histoire des comics Usagi est incroyable, et le fait qu’il soit un samouraï solitaire qui utilise ses compétences et ses armes au service des autres m’ont fait penser : woah, ça ferait un super jeu !”

Une histoire de vent

On termine ce 5 anecdotes sur Ghost of Tsushima avec une cocasserie de gameplay. Beaucoup doivent désormais le savoir, Ghost of Tsushima guide ses joueurs de manière ultra-minimaliste via des courants d’air qui vous indiquent subtilement la direction à suivre. Un choix que les développeurs ont fait pour ne pas perdre le joueur, mais qui va un peu à l’encontre de l’expérience qu’ils souhaitent proposer. En effet, l’univers est suffisamment riche pour pouvoir se dire à chaque instant “eh tiens, et si j’allais là-bas ?” et ainsi laisser le joueur faire ses propres choix. Jason Connell dira d’ailleurs de ne surtout pas suivre le vent. Faites simplement ce que vous voulez.

On le rappelle, Ghost of Tsushima sort aujourd’hui vendredi 17 juillet exclusivement sur PS4, et on vous retrouve très bientôt avec un test tout chaud, rien que pour vous !