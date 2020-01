Uncharted, le film – Un nouveau report ; vers une annulation ?

L’univers semble ne pas vouloir de film Uncharted !

Énième coup dur pour l’adaptation ciné du jeu Uncharted. Après avoir eu toutes les difficultés du monde à se trouver un acteur principal pour incarner Nathan Drake, et après avoir vu son réalisateur changer à peu près 72 fois, Sony et PlayStation Productions ont annoncé décaler le tournage du film à 2021. Il faut dire qu’il n’y avait probablement pas de réalisateur attaché au projet. Le dernier en date, Travis Knight (Bumblebee, Kubo), avait déposé son tablier pour des raisons d’agenda. Il serait depuis attache à l’adaptation de L’Homme Qui Valait 3 Milliards (les vieux auront reconnu). Avant lui, David O’Russel (Les Rois Du Désert, Fighter), Neil Burger (Limitless, Divergente) ou Shawn Levy (La Nuit au Musée, Stranger Things) avaient entre-autres eux aussi été liés au projet. Dernièrement, c’est Ruben Fleischer (Venom, Zombieland: Double Tap) qui avait été envisagé, mais n’avait jamais confirmé. Il semblerait donc que ce n’était qu’une rumeur.

Si le film est officiellement décalé, on ne peut s’empêcher de croire qu’il ne verra jamais le jour. Le projet date en effet d’avant même la sortie d’Uncharted 2, sur PlayStation 3, en 2009. Si jamais le film finissait par sortir, sa production aurait connu trois générations de machines ! Une anecdote illustre d’ailleurs assez bien le temps qu’il aura fallu à la production : Mark Wahlberg fut envisagé pour incarner Nathan Drake, et jouerait finalement Sully… !

Une mauvaise nouvelle ? Pas si sur. L’univers lui-même semble ne pas vouloir que le film se fasse. Et nous sommes nous aussi d’avis de laisser la licence Uncharted tranquille, là où elle est. Le film a de toutes façons toutes les chances de ne pas être très bon. En tous cas pas aussi bon que les jeux. La valse des réalisateurs, aux univers très différents, nous indique déjà un souci quant à la direction, ou plutôt au manque de direction, que la production veut donner à l’oeuvre : l’ambition d’un réalisateur comme O’Russel n’a pas grand-chose à voir avec les films pour ados d’un Neil Burger…

Et puis, Uncharted, c’est justement un film d’aventure à la Indy… auquel on peut jouer ! Qu’en restera-t-il une fois qu’on ne pourra plus y jouer ? Sans compter qu’on suit les aventures de Nathan depuis plus de 10 ans. Son personnage, son physique, sa voix, ont eu le temps de s’imprimer dans notre imaginaire. Peu importe le talent de Tom Holland, qui doit incarner le personnage, on n’y croira qu’à moitié.

Une proposition : que le budget que Sony s’apprêtait à consacrer au tournage du film soit plutôt alloué à un nouvel épisode d’Uncharted, le jeu ! Et pour l’adaptation live, on se satisfera du très réussi fan-film mettant en scène Nathan Fillion dans le rôle de Drake.