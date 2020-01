Uncharted – Ruben Fleischer bientôt à la réalisation ?

Ruben Fleischer serait en vue pour la réalisation d’Uncharted.

Quel est le point commun entre Venom et Retour à Zombieland ? Ils ont tous deux été réalisés par Ruben Fleischer et les critiques autour de ces films ne sont pas tendres. Ce constat ne semble pas pour autant faire peur à Sony qui, suite au départ de Travis Knight, doit chercher un tout nouveau réalisateur pour son futur film. Ainsi, la firme japonaise souhaiterait voir Ruben Fleischer à la réalisation d’Uncharted, dans lequel joue déjà Tom Holland.

Il faut tout de même préciser que cela fait maintenant six réalisateurs qui quittent le projet de Sony pour diverses raisons. La dernière raison en date serait des soucis en termes de planning pour le film Uncharted et qui ne conviendrait pas à Travis Knight. Il n’est donc pas étonnant de voir le public être de plus en plus sceptique concernant cette adaptation, surtout que cette série a une place toute particulière dans le cœur de certains joueurs.

Avec cinq jeux à son actif, la série Uncharted a su proposer de très nombreuses aventures fortes en adrénaline au cours de ces treize dernières années (hé oui, cela fait déjà 13 ans que le premier Uncharted est sorti chez nous). Si le choix des acteurs peut encore être critiqué, il faut au moins reconnaître que Tom Holland et Mark Wahlberg, qui vont respectivement jouer Nathan Drake et Sully, ont déjà su faire leurs preuves en tant qu’acteurs. Il ne reste plus qu’à espérer que le prochain réalisateur sera le bon.