Ghost of Tsushima – Le jeu vidéo toujours plus au service de l’Histoire

Ghost Of Tsushima nous avait transportés l’été dernier dans les contrées reculées des îles Tsushima au Japon. Nous avions pu suivre les aventures de Jin Sakai, bien décidé à repousser l’invasion mongole, à tel point qu’il en reniera son bushido (le code d’honneur des samouraïs). Une dure décision qui nous avait emmenés dans cette situation de perpétuelle remise en question.

Le jeu fut un succès incontestable mais une autre type de récompense vient s’ajouter à son palmarès. Le maire de la véritable île de Tsushima a pris une décision plus qu’inhabituelle. En effet, le directeur de jeu Nathan Fox ainsi que le directeur créatif Jason Connel, ont tous deux été désignés comme ambassadeurs touristiques de l’île comme l’indique le site VGC. Hiroki Hitakatsu, le maire de l’île a déclaré dans un communiqué officiel :

“[Fox et Connel] ont propagé le nom et l’histoire de Tsushima dans le monde entier d’une superbe manière.”

Bien évidemment, la cérémonie se déroulera de manière numérique, les voyages n’étant encore pas malheureusement autorisés. Ceci étant dit, le maire accueillera toute l’équipe de Sucker Punch pour leur permettre d’apprécier encore plus l’archipel nippon lorsque nous pourrons retourner à une vie normale.

À savoir que le titre, rendant hommage à une partie de l’histoire du pays du soleil levant, s’est tout de même vendu à plus de 2.4 millions d’exemplaires dans les trois premiers jours de lancement. Cette distinction nous amène à nous interroger sur la place du jeu vidéo dans notre société actuelle. La frontière entre le réel et le virtuel se fait de plus en plus mince, il serait possible d’aller plus loin encore et d’exploiter ce que ce divertissement peut nous apporter.

On pense notamment à des possibilités d’apprentissage sur l’Histoire comme certaines licences ont pu faire, comme Assassin’s Creed par exemple. Mais aussi dans le cas de Ghost Of Tsushima, la découverte d’une partie de l’Histoire japonaise qui donnera envie, nous le supposons, aux joueurs d’en apprendre plus sur le pays de Jin Sakai.