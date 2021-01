Ghost of Tsushima 2 déjà dans les cartons ?

Chant du cygne de la PlayStation 4, Ghost of Tsushima a aussi été l’une des plus grandes surprises de la console pour 2020, se positionnant comme l’une des exclusivités cultes de Sony. Une entrée au panthéon Playstation qui se justifie aussi bien par ses 5 millions d’unités écoulées, ou par son succès critique. Une nouvelle licence donc pour une écurie déjà bien garnie, qui devrait bientôt se payer le luxe d’une suite. En effet, de plus en plus de pistes indiquent qu’un Ghost of Tsushima 2 serait (déjà) dans les cartons.

Il y a quelques temps déjà une offre d’emploi de chez Sucker Punch avait commencé à éveiller des soupçons à ce sujet, puisque le studio recherchait un développeur ayant une bonne connaissance du Japon féodal. Une information qui laisse évidemment peu de doutes sur le titre en développement, et qui a récemment été rejoint par une autre offre d’emploi du même acabit :

Exigences :

Il doit connaître en profondeur Ghost of Tsushima et comprendre le fonctionnement de son système de combat.

et comprendre le fonctionnement de son système de combat. Plus de 3 ans d’expérience dans le développement du titre AAA.

Capacité à réaliser rapidement un prototype.

Une solide expérience de la programmation.

Connaissance de la conception de systèmes de combat modernes.

Doit être en mesure de travailler aux États-Unis et de s’installer à Seattle.

Extras :

Doit maîtriser la modélisation 3D avec Maya ou un autre logiciel d’animation.

Expérience de travail dans le combat au corps à corps.

Comme nous pouvons le voir, parmi les différentes exigences et autres mentionnées dans l’offre d’emploi de Sucker Punch, nous avons, d’une part, la nécessité d’avoir joué à Ghost of Tsushima, ce qui ne peut que signifier une suite à l’exclusivité sortie sur PS4, mais également des connaissances développées sur tout ce qui a trait au combat, nous permettant déjà de rêver sur de nouvelles mécaniques de gameplay propres au titre.

Pour l’instant, vous pouvez retrouver Ghost of Tsushima uniquement sur PlayStation 4 en version classique et sur Playstation en version adaptée next gen’. Pour ce qui sera de Ghost of Tsushima 2, nul doute qu’il sera développé sur PS5.