Ghost of Tsushima – De nouvelles tenues trés spéciales à débloquer

Véritable chant du cygne de la Playstation 4 avant l’arrivée de sa petite sœur, Ghost of Tsushima aura autant su séduire la presse que le public. Si bien qu’en plus d’être récompensé du prix de la meilleure direction artistique aux Game Awards 2020,il repartira également avec l’Award du Public. Une belle réussite pour un titre dont l’on attenait rien, et qui vient finalement se positionner comme une excellente synthèse de ce que fut la génération Playstation 4. Une génération auquel le jeu rend d’ailleurs hommage via de nouveaux costumes déblocables.

En effet, jusqu’au 15 janvier, quatre nouvelles tenues pour Jin sont à débloquer via les missions Legends, à savoir le mode multijoueur du jeu. Pour rappel, ce mode vous plonge dans le Japon plein de mysticisme des Yokai et des Onis. On y laisse Jin pour incarner un des quatre héros de légende de Tsushima, chacun d’eux représentant une classe de personnage ( Samourai, Ronin, Archer et Assassin). Une fois son personnage choisi, on effectue des missions de type histoire ou survie en coopération avec d’autres joueurs, en équipe de deux à quatre joueurs.

Ainsi donc, il faudra compléter une de ces missions histoire ou survie avec chacune des quatre classes pour débloquer les fameux costumes. Rien de très compliqué, surtout que la récompense vaut le coup. Car comme dit précédemment, chacune des tenues rend hommage à la génération de la PlayStation qui vient de se terminer, en s’inspirant de quatre exclusivité ayant marquées la console de Sony. L’on retrouvera donc des tenues inspirées de God of War, Horizon Zero Dawn, Bloodborne et Shadow of the Colossus.

Tous les quatre sublimes, il ne faudra pas trop trainer pour les récupérer, ces derniers n’étant disponible que jusqu’au 15 janvier. Un choix étrange de la part de Sucker Punch et Sony qui ,espérons le, les rendront à nouveau déblocables, peut être même en proposant des costumes inspirés d’autres licences (Final Fantasy).