Game Awards 2020 – Une première récompense pour Ghost of Tsushima

Les Game Awards de cette année ont une saveur particulière. Si les années précédentes, les résultats étaient plus ou moins joués d’avance, cette année a été une telle grande année en termes de sorties que les décisions s’annoncent serrées. Cependant, Ghost of Tsushima a déjà remporté une première manche…

Parmi les favoris au titre du jeu de l’année, on note donc Ghost of Tsushima, duquel on n’attendait pas tant que ça, et qui nous aura d’autant plus surpris tant il fait tout très bien. Un titre certes consensuel, mais c’est une qualité pour l’obtention du prix ! Jouant quasiment la partition contraire, The Last of Us Part II a fait lui le pari du radical, à la fois dans son propos, mais aussi dans son gameplay, obligeant parfois le joueur à aller là où il rechigne à se rendre… Recette gagnante en ce qui nous concerne, mais la prise de risque sera-t-elle récompensée ?

Sans être consensuel, Hades a réussi à faire l’unanimité dans la presse. On aura quelques difficultés à trouver un média pour en dire du mal… Mais son statut d’indé lui permettra-t-il de tenir la dragée haute aux AAA ? Enfin, ayant tout écrasé sur son passage question ventes, mais représentant aussi particulièrement l’époque, Animal Crossing: New Horizons est un excellent prétendant au titre de jeu de l’année pour ce qu’il est comme jeu vidéo, mais aussi comme symbole.

Une liste qui vient peut-être de se raccourcir un peu avec l’obtention de l’Award du Public par Ghost of Tsushima ! Le jeu de Sucker Punch, qui revendique déjà le titre de plus grosse vente sur PlayStation 4 pour une nouvelle licence avec 5 millions de copies vendues a donc également remporté les faveurs du public et le Player’s Voice’ award, ainsi que l’annonce le site de la cérémonie.

La récompense était entièrement soumise au vote des joueurs, et Ghost of Tsushima est donc passé devant des titres pourtant très populaires comme Among Us, Animal Crossing: New Horizons, Assassin’s Creed Valhalla, Demon’s Souls, Fall Guys, Final Fantasy VII Remake, Fortnite, League of Legends, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou The Last of Us Part II, qui étaient tous en compétition dans la catégorie.

Est-ce que cette victoire le disqualifie officieusement pour la récompense du Jeu de l’Année ? Le jury, face au choix cornélien qui l’attend, aura peut-être moins de remords à le laisser un peu de côté sachant qu’il est déjà récompensé ?

Pour découvrir l’ensemble du palmarès des Game Awards 2020, n’hésitez pas à nous rejoindre pendant la cérémonie, que nos équipes suivront et commenteront en direct sur Twitch !