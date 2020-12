The Game Awards 2020 – Rejoignez-nous en live pour suivre la cérémonie

Depuis 2014, chaque fin d’année donne lieu à ce qui est désormais considéré comme une sorte de cérémonie des Oscars du jeu vidéo, à savoir The Game Awards. Il s’agit d’une cérémonie de taille hollywoodienne créée et animée par le journaliste Geoff Keighley qui récompense les acteurs majeurs de l’industrie vidéoludique, aussi bien les indépendants que les grosses productions.

L’édition de l’année dernière fit date notamment, car Microsoft avait profité de la manifestation pour dévoiler via un trailer le design de sa future Xbox Series X. Mais chaque année est l’occasion pour nous de découvrir des trailers et annonces lors de la cérémonie, ainsi que de voir intervenir quelques créatifs du jeu vidéo et même des orchestres jouant des morceaux cultes issus de nos titres préférés.

L’année dernière, Sekiro: Shadows die Twice a raflé la mise et fut élu jeu de l’année et on n’a qu’une hâte, savoir quel jeu lui succédera, tant il y a du choix et que c’est difficile de se décider pour qui voter. Mais vous savez quoi ? On mise, nous, sur un petit The Last of Us Part II ou encore sur Hades, le chef-d’œuvre de Supergiant Games.

Covid-19 oblige, la soirée sera assez spéciale cette année puisqu’une présence scénique est impossible. Aussi, la cérémonie sera retransmise en simultané et en live depuis Los Angeles, Londres et Tokyo. L’accent sera alors mis sur la participation du public, dans des proportions que nous ne connaissons pas encore, et on nous garantit une cérémonie haute en couleur avec des annonces de folie.

Les bruits de couloirs font d’ailleurs écho à un certain nouveau Silent Hill (remake ?) exclusif à la PlayStation 5 et même un remake de Metal Gear Solid premier du nom. Aussi, Xbox a d’ores et déjà annoncé ne pas venir les mains vides et que quelque chose de gros se préparait.

Alors, il est temps pour nous de rejoindre la grande valse du stream et de vous proposer de suivre tout cela avec nous en direct sur notre chaîne Twitch. Cela nous permettra d’échanger ensemble et de passer une soirée “chill” en regardant un programme qui nous plaît à tous. On vous donne rendez-vous à 22h le 10 décembre prochain pour un pré-show qui durera jusqu’à 23h30 et à 00h pour la cérémonie sur Twitch donc. N’hésitez pas à nous rendre une petite visite, ce sera pour nous l’occasion de vous connaître un peu plus.