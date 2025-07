Rocket League – Team Falcons remporte son premier major en RLCS

Quand une compétition est une déconvenue pour les uns, d’autres s’élèvent et célèbrent. Ce fut le cas ce week-end pour Team Falcons, l’équipe saoudienne d’eSport, qui s’est imposée lors du major de Raleigh face à Dignitas qu’elle a battu 4-1. Il s’agit de sa première victoire lors d’un major RLCS, une victoire qui s’était faite attendre, et au combien importante pour la scène compétitive Rocket League dans sa globalité.

Toujours au top, rarement victorieuse

Depuis son arrivée sur la scène Rocket League début 2021, Team Falcons a progressivement gagné en puissance. Evoluant sur la scène MENA, elle en est devenue la principale représentante, à la bataille régulièrement avec Twisted Minds, mais l’emportant quasiment à chaque fois. Depuis 2022, elle affiche des résultats dominants, et qui s’accentuent d’année en année.

Impossible de mentionner l’équipe Team Falcons sans mentionner la grande particularité de son roster. Depuis fin 2023, deux joueurs évoluent aux côtés de trk511 et d7oom-24, le coach de l’équipe. Il s’agit de Rw9 et Kiileerrz, deux frères jumeaux ayant commencé à jouer au jeu depuis l’âge de 13 ans. Une synergie naturelle et biologique est donc de mise sur le terrain entre ces deux joueurs, qui ont apporté avec eux une offensive manquant parfois à l’équipe, jusque-là particulièrement réputée pour sa défense impassable.

Malgré ce plutôt beau portrait, Team Falcons a toujours peiné à s’imposer à l’international. Depuis la restructuration de la compétition pour la saison 2021-2022, les championnats du monde en fin d’année sont accessibles aux équipes ayant engrangé suffisamment de points durant les différentes compétitions de la saison. Des majors sont également organisés en plus des compétitions régionales afin de fixer plusieurs rendez-vous internationaux au fil de l’année, et permettant de récupérer une grande quantité de points.

Si la domination régionale de Team Falcons est sans appel, lui assurant une qualification aux majors et aux championnats du monde chaque année, l’équipe n’a jamais pu s’imposer en compétition RLCS, le circuit international officiel. Elle aura atteint par deux fois la finale d’un major (en 2022 et en 2024) mais n’aura jamais décroché la victoire. Une situation assez étonnante pour une équipe dont tout le monde pouvait sentir le potentiel en jeu et qui dérangeait même les meilleures équipes.

Un théâtre américano-européen qui s’ouvre à de nouveaux acteurs

Qualifier la scène de Rocket League d’internationale ne révèle pas vraiment la teneur des batailles lors des compétitions RLCS. Deux régions se sont toujours partagé les victoires, l’Amérique du Nord et l’Europe. Il suffit de regarder les nationalités des équipes ayant sorti Team Falcons de chacune de leurs compétitions RLCS, il s’agissait toujours d’une équipe américaine ou européenne.

Cette historique a toujours permis aux deux régions de continuer de gagner en niveau, en se poussant mutuellement vers le haut au fil des confrontations et en concentrant les évènements officiels dans ces régions, ne laissant que peu de visibilité et de possibilité de briller aux autres régions.

Mais Rocket League n’échappe pas aux évolutions de l’eSport dans sa globalité. Beaucoup d’autres jeux compétitifs ont vu apparaître ces dernières années des équipes du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud, avec en fer de lance LOUD, une équipe brésilienne dont la structure rappelle celle de la Karmine Corp et de KOI.

Le coup de tonnerre de la victoire de Team Falcons ne retentit pas que dans sa structure ou dans sa région. Cette victoire est la première d’une région autre que nord-américaine ou européenne, et prouve que les anciens ne sont pas infaillibles. Elle ouvre la voie pour une évolution majeure, et FURIA ou KRÜ Esports sont autant d’exemples d’équipes qui peuvent marcher sur les traces de l’équipe saoudienne pour bouleverser l’ordre établi.