Rocket League – La Karmine Corp fait grandir l’e-sport français

Si vous faites partie des personnes qui aiment Rocket League, mais qui ont encore du mal à maîtriser les véhicules, alors la vidéo qui suit risque bien de vous donner quelques sueurs froides, voire l’envie de tout abandonner. Sur celle-ci, on peut voir le superbe dernier but de la Karmine Corp lors de la finale du Major Esport de San Diego, en Californie. Vainqueur sur le score de 4 à 2 face à l’équipe américaine FaZe Clan, la Karmine Corp reprend sa place sur le toit du monde Rocket League en attendant les mondiaux qui auront lieu à Dusseldorf (Allemagne) en août. Cocorico pour l’équipe française, composée d’Itachi, Vatira et Exotiik, et accompagnée de son coach Eversax. À l’instar des play-offs en NBA notamment, la finale se déroulait au meilleur des sept matchs. Pour faire simple, la première équipe à remporter quatre rencontres était sacrée. Félicitations à la Karmine Corp.

De plus en plus, l’e-sport mondial se structure, se professionnalise et continue de grandir. Call of Duty, Counter Strike, FIFA, League of Legends, Super Smash Bros., Rocket League, Valorant, et bien d’autres, on ne compte plus les supports qui se prêtent parfaitement à la pratique de l’e-sport, voire créés spécialement pour le jeu en ligne. La France est aujourd’hui devenue une place forte, et ne semble pas près de redescendre. Impossible de ne pas citer Team Vitality, leader français du genre avec ses nombreuses victoires et ses millions d’euros de budget de fonctionnement. Même les clubs de sport réels se lancent dans la création de leur équipe de sport électronique, comme l’Olympique Lyonnais, avec la Team LDLC OL ou encore l’AS Monaco E-sports. Créé en 2016, le PSG Esports est également en plein développement, avec des moyens qui lui permettent déjà de rayonner à l’international, malgré des résultats encore en dessous des attentes.

La Karmine Corp, qui fait aujourd’hui l’actualité, ce n’est pas un simple trio de copains accompagnés de leur entraîneur. C’est une structure composée d’une dizaine de joueurs professionnels, accompagnés de nombreux gros sponsors, comme Orange, Red Bull ou Michelin, et disposant maintenant de milliers de fans prêts à se lever la nuit pour assister à leurs rencontres. Il est loin le sport électronique des années 1980, où les joueurs s’affrontaient sur des bornes d’arcade Space Invaders à la recherche de leur meilleur score. L’e-sport se développe et les audiences et les récompenses décernées lors des compétitions sont de plus en plus importantes. Les fans se comportent maintenant comme des supporters de sports physiques, avec des achats de maillots, des pleurs lors des grands moments, et même des déplacements à l’étranger pour voir jouer leurs e-sportifs favoris.

Malgré tout, l’e-sport continue de diviser les amateurs de jeux vidéo. Le premier point de scission est complètement subjectif. Certains aiment regarder des gens jouer à des jeux vidéo, d’autres n’y voient aucun intérêt, c’est aussi simple que ça. Heureusement, l’offre est assez développée pour que chacun puisse s’y retrouver. Ce qui pose surtout question, c’est le rapport au plaisir qui devrait être la base du jeu vidéo, et qui semble parfois complètement mis aux oubliettes lorsqu’il est question de compétition. D’ailleurs, ne nous y trompons pas, le mot « jeu » a complètement disparu du vocabulaire du sport électronique.

On ne joue plus, on s’affronte, on se bat, on gagne, on perd, mais l’amusement semble souvent relégué au second plan. Quoi de plus naturel quand on fait du jeu vidéo son gagne-pain ? Il suffit de regarder les réactions des équipes perdantes ou de quelques e-supporters pour voir que d’autres émotions semblent parfois prendre le dessus sur celles qui devraient normalement être suscitées par le jeu vidéo. Même les insultes envers les adversaires sont entrées dans le game. L’humain reste l’humain, même dans l’électronique.