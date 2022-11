PlayStation Tournaments – Place aux tournois sur PS5

Après trois mois de bêta, la fonctionnalité tournois de la PlayStation 5, sobrement intitulée PlayStation Tournaments, est officiellement ouverte. Créée en 2016 pour la PlayStation 4, elle permet aux utilisateurs de s’affronter en ligne sur plusieurs jeux, avec la possibilité de remporter différents prix. Les tournois, organisés par Sony, n’ont pas connu la popularité espérée sur la génération de consoles précédente, mais l’éditeur japonais souhaite profiter de la nouvelle génération de consoles, de l’émergence d’un public de plus en plus nombreux pour le jeu en ligne, et de l’évolution des plateformes de streaming comme Twitch pour donner un second souffle à son service. Des compétitions à long terme et des tournois rapides seront proposés incessamment sous peu.

Certains types de jeux, notamment les simulations sportives, automobiles ou encore les jeux de combats, semblent parfaitement adaptés aux ambitions de Sony. Malheureusement, le catalogue nouvelle génération proposé sur PS5 semble pour le moment trop léger pour attirer des joueurs autres que sur des simulations sportives. Nul doute que les prochaines annonces sur des jeux comme Tekken 8 ou Street Fighter 6, attendus pour 2023, pourraient changer la donne et attirer une communauté bien plus nombreuse vers les tournois en ligne. De plus, la pénurie de composants continuant de faire rage, il est fort probable que les premiers tournois proposés sur le service ne puissent pas afficher complet, tant il est encore difficile de se procurer la dernière console de Sony.

Toujours est-il que les premiers tournois ont été programmés sur les jeux FIFA 23, NBA 2K23 et Guilty Gear, avec différents prix à la clé. L’annonce est accompagnée d’un trailer de lancement du service, ainsi que de l’inauguration d’un serveur Discord dédié, où seront communiqués les futurs événements, et proposés divers contenus (interviews, sessions de jeux avec des stars de l’e-sport, etc.).

Vous trouverez la liste des différents tournois proposés dans l’espace source de l’article. Rappelons qu’un abonnement au PlayStation Plus est nécessaire pour avoir accès au service. Du 1er décembre au 31 janvier, Sony marque le coup en proposant son Win-A-Thon. Plus vous participerez à des tournois éligibles, et plus vos performances seront bonnes, plus vous aurez de chance de remporter de gros lots comme la nouvelle manette DualSense Edge, des consoles PS5 ou des prix en cash. Alors, à vos manettes!