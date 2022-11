PS Plus Essential – Une odeur de fêtes pour décembre ?

Noël approche, et quoi de mieux que les pas lourds d’un généreux barbu ne travaillant qu’au mois de décembre pour offrir de bons titres aux abonnés PS Plus Essential ? Même si le jugement est propre à chacun, le mois qui s’annonce semble aller dans le bon sens, pour une fois. Peut-être un excellent moyen de combler le vide laissé par les maigres sorties de cette fin d’année.

Et c’est encore grâce à Dealabs que l’on apprend les noms des heureux élus qui se joindront à la farandole hivernale du PS Plus, un petit jour seulement avant l’annonce officielle. Des titres légendaires se sont glissés dans la hotte de PlayStation cette année, et ce ne sera certainement pas pour déplaire aux personnes qui hésitaient encore à sauter le pas. Petit tour d’horizon de ce que nous propose le PS Plus Essential, cru de décembre 2022.

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

On ne présente plus la saga Mass Effect, du moins la trilogie originale. Véritable monument du RPG, space opera légendaire, récit généreux et bien construit, les éloges que l’on pourrait lui faire sont encore nombreux. Ayant eu le droit à un remaster l’année passée, c’est ce triplé gagnant qui se retrouve propulsé dans l’offre de PlayStation, pour le plaisir des amoureux de la saga et de ceux qui hésitaient encore à sauter le pas. Pour monter à bord du Normandy, il n’est jamais trop tard.

Biomutant (PS4/PS5)

Attendu de pied ferme par une foule de curieux, Biomutant se révéla être un titre correct, sans plus. Beaucoup attendaient énormément du système de mutation et de l’histoire que présentait ce jeu d’action atypique, mais la claque ne fut malheureusement pas au rendez-vous. Cependant, si vous désirez vous faire votre propre avis, le titre sera disponible à la fois sur PS4, mais aussi dans sa version PS5 sortie plus tôt cette année.

Divine Knockout (PS4/PS5)

Sorte de Smash Bros. like où l’on incarne des divinités, Divine Knockout a de quoi interroger. Le style chibi des personnages pourra en rebuter quelques-uns, tout comme le principe même du jeu. Ce dernier entrera dans le programme du PS Plus le jour même de sa sortie ce qui permettra à tout un chacun de se faire son propre avis sur ce hero fighter supplémentaire.

Soyons honnêtes : ce qui fait le sel de ce mois n’est rien d’autre que la présence de la trilogie Mass Effect. Bien sûr, Biomutant reste correct, mais n’a rien d’extraordinaire, en plus d’être trouvable très régulièrement à bas prix. Et quant à Divine Knockout, impossible de rendre un verdict clair, car le jeu arrive dans le service dès le jour de sa sortie. Tout ce beau monde sera disponible dès le mardi 6 décembre pour tous les abonnés PS Plus.