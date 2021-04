Mass Effect Legendary Edition – La bataille finale et la fin modifiées !

De nouvelles informations concernant Mass Effect Legendary Edition révèlent que Mass Effect 3 a subi des changements importants, notamment en ce qui concerne sa fin controversée et la façon d’atteindre ses différentes fins.

BioWare a partagé de nouveaux détails sur la façon dont il a retravaillé les jeux de la trilogie remasterisée. Le troisième volet de la saga a subi de nombreuses modifications, qui touchent particulièrement ses derniers segments.

Mass Effect Legendary Edition supprime le multijoueur de Mass Effect 3. Rien de nouveau, nous avions déjà eu vent de cette décision. Bien que beaucoup les aient considérés comme des éléments secondaires liés à la version originale de M.E.3, le multijoueur et une application compagnon sur mobile avaient joué un rôle réel dans la campagne du jeu. En effet, ces deux éléments ont eu un impact tangible sur les dernières heures du titre en augmentant la préparation galactique d’un joueur pour lutter contre l’invasion des Moissonneurs.

Ces éléments étant absents de la collection remasterisée, le studio a proposé une alternative.

Un nouvel article de blog EA révèle que ceux qui veulent les meilleures fins de Mass Effect 3 devront soit réussir avec succès pratiquement toutes les missions du jeu, soit traverser toute la trilogie afin d’améliorer leur préparation galactique au maximum dans Mass Effect Legendary Edition. Entamer le voyage directement par M.E.3 vous mènera donc droit dans le mur…

Jouer aux deux premiers jeux et continuer à progresser permettra aux joueurs d’atteindre plus facilement l’une des “meilleures” fins, ce qui signifie essentiellement que plus il y a de missions terminées, plus les joueurs auront de chances de sauver la galaxie. Plus important encore, la fin de Mass Effect 3: Extended Cut est maintenant la fin par défaut, qui a remplacé la/le(s) fin(s) originale(s) de Mass Effect 3, source(s) d’une immense controverse à l’époque de sa sortie originale.

Le multijoueur n’est pas la seule chose absente de cette collection, car la Legendary Edition ne fournira pas tous les DLC. Inutile toutefois de blâmer EA ou BioWare, la raison de l’omission est que le code original de Mass Effect: Pinnacle Station a été corrompu sans aucune sauvegarde récupérable. Bien que cela ne soit pas impossible, il faudrait apparemment six mois à BioWare pour reconstruire le code, et le studio ne pense pas que cela soit pertinent pour le développement de ce coffret remasterisé.

Toutefois, ceci n’est pas aussi crucial pour la fin ultime de la trilogie que ne l’étaient l’application multijoueur et mobile de Mass Effect 3.

Bien que la perspective de devoir jouer les complétistes pour la meilleure fin dans Mass Effect 3 ne soit pas réjouissante, cela reste sans doute une alternative raisonnable compte tenu de l’absence du multijoueur. Le nombre d’heures qu’il faudra pour obtenir cette fin n’est pas tout à fait clair, et nous ne sommes pas vraiment surpris que BioWare ait apporté ce changement compte tenu de toutes les révisions faites pour ce Mass Effect Legendary Edition.

Reste à savoir si ces changements seront source de frustration ou non chez les joueurs, ou si cela les incitera à faire les jeux de fond en comble. Réponse le 14 mai 2021.