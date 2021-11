Deux fois plus de PS5 que de Xbox Series vendues dans le monde

Microsoft ne communique plus les chiffres de ventes de ses consoles Xbox. En effet, la stratégie de ce dernier n´étant plus directement liée à la vente de machines, les résultats comparés à ceux de la concurrence pourraient apparaître comme “mauvais”, et ne serviraient pas du tout la com’ de l’entreprise.

Néanmoins, gamesindustry.biz annonce qu’il se serait vendu 6,7 millions de Xbox Series dans le monde. Chez PlayStation, on en serait à 12,8 millions de PS5 écoulées. Les consoles Xbox Series représenteraient ainsi un peu plus de 34% du parc de consoles nouvelle génération, quand les PS5 seraient, elles, 65% de ce même parc.

La PlayStation 5 reste donc la grande championne incontestée, mais Xbox réalise une jolie première année, dépassant largement les parts de marché qu’avait grapillé la Xbox One. Avec à peine plus de 50 millions d’unités vendues au dernier pointage, celle-ci ne représentait que 30% du parc de génération précédentes, dominé par les plus de 116 millions de PlayStation 4. C’est donc presque 5 points de plus aujourd’hui.

Des chiffres (des nombres, en fait, mais vous aurez compris…) à tempérer un peu par les soucis d’approvisionnement : les deux consoles sont sold-out, et chaque nouveau réassort part en quelques minutes, que ce soit pour les machines japonaise ou leurs concurrentes américaines. Des chiffres aussi à voir à la lumière des résultats de la génération précédente, puisque les propositions en termes de catalogue ont été tellement limitées cette année (même si Microsoft muscle un peu son jeu en cette fin d’année avec Forza et Halo) que les joueurs ont surtout la gen’ précédente comme outil de comparaison. On achète une console next gen aujourd’hui à l’aune de ses promesses, pas de sa proposition. Pas étonnant donc que le schéma PS4/Xbox One se reproduise.

Autre donnée intéressante : il y aurait autant de Xbox Series S que de Xbox Series X. Les joueurs seraient donc plutôt convaincus par la proposition tout numérique de Microsoft, et, on l’imagine, par le Game Pass.

Enfin, une dernière donnée à ne pas laisser de côté, c’est que la petite Switch avec son processeur de téléphone portable mais son catalogue bien rempli, écrase tout le monde dans ce concours de boîtes avec une prévision raisonnable à 24 millions de machines écoulées pour l’année fiscale en cours, soit 2 fois plus que de PlayStation 5, 3 fois plus que de Xbox Series, et même 30% de plus que toutes les consoles nouvelles génération écoulées !