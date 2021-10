Frigo Xbox – Quand un mème devient un génial coup marketing

Le 12 décembre 2019, Microsoft frappa un grand coup. Lors de la très suivie cérémonie des Game Awards de Geoff Keighley, peu de monde s’attendait à découvrir, entre deux remises de prix, la Xbox Series X. Les réseaux sociaux s’emparent de l’événement et comparent avec plus ou moins de véhémence la nouvelle machine de Microsoft à un Frigo.

Les images circulent, la comparaison amuse, les montages s’intensifient, bref, un mème était né. Et plutôt que de s’opposer à cette mouvance pas forcément à l’avantage de sa machine, Xbox a préféré faire corps avec cette publicité inattendue, l’alimentant même parfois, en usant d’une auto-dérision qui a su faire mouche auprès du public. On a pu retrouver çà et là des références au Frigo Xbox lors de communications officielles. Même lors de conférences axées sur le futur des jeux Xbox Series, certains hauts responsables de la firme se montrant face-cam arboraient un montage de la Series X grimée en frigo.

L’histoire, déjà cocasse, aurait pu s’arrêter là, mais Xbox en a remis une couche moins d’un an plus tard. Ce qui n’était qu’une blague a fini par devenir réalité. Le Frigo Xbox a été fabriqué, et il est fonctionnel. Il est même équipé du système Velocity Cooling Architecture, pour faire un écho humoristique à la Velocity Architecture de la Xbox Series X. Il n’est pas vendu, non, mais offert à quelques influenceurs triés sur le volet comme le rappeur Snoop Dogg ou la youtubeuse iJustine afin de relancer la hype autour de la machine prévue pour sortir quelques semaines plus tard. Là encore, le succès est total. Tout le monde crie au génie marketing d’avoir réussi à tourner en sa faveur un mème qui aurait pu, si Xbox et l’équipe marketing d’Aaron Greenberg n’avaient pas joué les bonnes cartes, ternir irrémédiablement le lancement des Xbox Series.

En mars dernier, nouveau coup de communication autour du frigo Xbox. Associé à Dwayne « The Rock » Johnson et sa nouvelle boisson énergisante, Xbox se met à offrir à d’autres influenceurs et pour des concours un mini-frigo Xbox. Une nouvelle fois, l’engouement populaire est là et chacun s’accorde à saluer l’autodérision dont a su faire preuve la firme de Redmond. Bien sûr, cet objet ultra-collector n’est pas disponible pour le grand public, mais pour la première fois, Aaron Greenberg entrouvre cette porte en demandant sur Twitter si les gens seraient intéressés par l’achat d’un mini-frigo Xbox si d’aventure ils en fabriquaient pour la vente. C’est un oui massif avec près de 60 % de réponses enthousiastes et 30 % qui pourraient craquer selon le prix pratiqué (pour 51 000 votants).

Quelques jours plus tard, face à cette dynamique très positive pour l’image de la marque, Aaron Greenberg lance une proposition. S’ils remportent un sondage de popularité de la marque sur Twitter, des mini-frigos Xbox pour la vente générale seraient produits. Résultat, Xbox l’a remporté face à Skittles avec 50,5 % des suffrages. Une courte victoire, certes, mais une victoire tout de même et dans la foulée, le Directeur Marketing d’Xbox a déclaré :

« Merci à tous ceux qui ont voté, c’était passionnant à suivre au fil du temps. Maintenant que Xbox a gagné, nous irons de l’avant et tiendrons notre promesse de fabriquer le mini-frigo Xbox Series X. »

Silence radio depuis, mais cette semaine, Xbox a repris la parole pour nous évoquer à nouveau le mini-frigo Xbox. Créé en partenariat avec le fabriquant Ukonic, il peut contenir jusqu’à douze canettes de boisson et dispose d’un port USB permettant la recharge d’appareils. Parfait donc pour avoir une boisson fraiche et conserver la charge de notre tablette pour écouter notre dernier Podcast.

Bonne nouvelle pour les collectionneurs, ces mini-frigos arrivent, et ils arrivent très prochainement. Dès le 19 octobre 2021, il sera possible de précommander le mini-frigo Xbox dans une dizaine de pays dans le monde, dont la France, pour un montant de 99 €. Chez nous, c’est Micromania qui aura l’exclusivité de la vente, et la livraison est prévue pour le mois de décembre prochain. Bravo à Xbox, Aaron Greenberg et ses équipes pour ces coups de génie marketing épiques. Un beau cadeau pour les fans pour fêter les vingt ans de Xbox.