Starfield ou la complainte des exclusivités Microsoft

L’édition numérique de l’E3 vient de s’achever, avec son lot de déceptions et de surprises. Comment ne pas être impatient face à l’annonce d’Elden Ring, ou encore Starfield, le futur gros cheval de bataille des studios Bethesda. Petit bémol, cependant, pour les joueurs Sony puisqu’il s’agit bel et bien d’une exclusivité Microsoft (PC et Xbox).

Pour comprendre ce statut d’exclu, il faudra remonter quelques mois en arrière, et revoir donc l’achat surprise de Zenimax par Microsoft. Si ce nom vous est inconnu, nous pourrions vous parler de licences telles que Fallout, The Elder Scroll ou encore le fameux Starfield pour comprendre un peu mieux. Bien que des rumeurs disaient que les jeux du studio Bethesda ne seraient pas forcément réservés aux joueurs Xbox, Starfield semble totalement échapper à ces spéculations puisqu’il se retrouve annoncé pour les joueurs Microsoft, et day-one sur le Game Pass s’il vous plaît ! De quoi attirer un large panel de joueurs.

Nous avons pu remarquer que cette exclusivité divise au sein même de Bethesda. Deux membres des studios se sont exprimés sur la question. D’un côté, nous avons Pete Hines, vice-président du marketing et de la communication de Bethesda, qui comprend tout à fait le ressenti des joueurs Sony puisqu’il déclare (traduction libre) :

“Si vous êtes un grand fan de ce que nous créons et qu’un de nos jeux n’est plus disponible sur votre plate-forme, je comprends tout à fait que vous soyez mécontent ou énervé, ou quoi que ce soit d’autre. Tout ce que je peux vraiment dire, c’est “Je m’excuse”, parce que je suis certain que c’est frustrant pour les gens.”

De l’autre, nous avons Todd Howard, réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda, qui estime qu’il est nécessaire de se concentrer sur un seul type de machine pour espérer en tirer le meilleur parti (traduction libre) :

“On ne veut jamais laisser les gens de côté, n’est-ce pas ? Mais en fin de compte, votre capacité à vous concentrer et à vous dire : voilà le jeu que je veux faire, voilà les plateformes sur lesquelles je veux travailler, et le fait de pouvoir vraiment vous appuyer sur ces éléments va donner un bien meilleur produit.”

Ce qui peut nous amener ici à nous poser la question concernant ces fameuses exclusivités. Que peuvent-elles nous apporter à nous les joueurs ? Ce phénomène d’exclusivité est en fait le sommet émergé de l’iceberg de la guerre économique sous-jacente. Un guerre économique qui pousse les constructeurs à une concurrence de plus en plus forte. Nous rappelons que Microsoft a adopté une stratégie commerciale des plus agressives via son Xbox All Access, ce qui permet tout de même d’accéder à la current-gen pour à peine 30 euros par mois.

Nous pouvons également mentionner l’arrivée de beaucoup de jeux first party day-one sur le Game Pass. Ces tactiques qui peuvent faire des merveilles pour Microsoft, devraient pousser Sony à redoubler de vigilance pour faire face à son homologue américain.

Et vous, que pensez-vous de ce système d’exclusivités ? Pensez-vous qu’en tant que joueur nous serons pénalisés ou bien au contraire une concurrence des plus accrues ne peut que nous apporter des effets positifs ?