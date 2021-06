[E3 2021] Xbox – Microsoft met sa menace à exécution

Rappel des faits : quelques mois avant la sortie des Xbox Series, Phil Spencer, le boss de chez Xbox, clame à qui vent l’entendre qu’il se moque de vendre ou non des consoles, et que si les joueurs préfèrent rester sur leur Xbox One pour jouer aux jeux maison, cela lui va très bien.

Le grand public, dont nous faisons partie, se demande alors si le bonhomme n’a pas pété un peu les plombs, et dans quelle mesure cette stratégie n’était pas complètement suicidaire. Cette conférence Microsoft de l’E3 2021, assez impressionnante, a fini de nous éclairer sur cette stratégie au long terme.

Avec une trentaine de jeux présentés, l’américain a donné dans la quantité et dans la variété (pour la qualité, on attendra les tests !) : du AAA, de l’indé, du shooter, du RPG, du pilotage… Certains titres particulièrement attendus au tournant sont venus rassurer les fans inquiets, comme Halo Infinite, qui semble avoir bien été “réparé” depuis le trailer catastrophique de 2020.

Xbox a aussi réussi a nous surprendre, avec des trailers de jeux qu’on attendait pas de sitôt, voire pas du tout : la claque graphique Forza Horizon 5, qui sortira dès la fin de l’année, ou le hit surprise (à l’époque) d’Asobo, A Plague Tale, qui connaitra une suite en 2022.

Mais le gros morceau de cette conférence Microsoft pour l’E3 2021 n’était pas un hit, pas même un jeu. La grosse info à retenir de cette série d’annonces, c’est que la quasi-totalité des jeux présentés seront au catalogue du Game Pass dès leur sortie ! Un abonné au service de jeux à la demande de Microsoft n’aura pas à débourser un seul centime supplémentaire pour accéder à tous les titres (à deux ou trois exceptions près) présentés hier soir. À l’heure des débats sur les jeux nouvelle génération à 80€, on peut dire que Microsoft frappe un grand coup.

Et au-delà de ça, et pour en revenir aux déclarations de Spencer rappelées en introduction, il faut comprendre que les joueurs n’auront même pas à se bagarrer pour réussir à acheter une Xbox Series X ou S : le Game Pass est disponible sur PC, même les plus modestes en termes de puissance (grâce au cloud gaming), sur les téléphones et tablettes Android, voire même sur les TV connectées tournant sous l’OS de Google (via une petite manip’ avec un .apk, tout de même).

Microsoft réfléchit d’ailleurs à étendre la présence du Game Pass, en installant par exemple l’application directement sur certaines télés connectées. Dans un futur proche, on a l’impression que la marque Game Pass pourrait même venir remplacer la marque Xbox comme entité gaming de la société américaine.

Et après tout, n’est-ce pas là l’essence même de Microsoft ? L’entreprise a basé sa fortune en proposant avec MS-DOS d’abord, puis surtout Windows, une solution “friendly” et révolutionnaire d’utiliser les ordinateurs fabriqués par d’autres (IBM). Est-ce que le Game Pass ne pourrait pas venir se faire répéter l’histoire ?