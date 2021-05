Starfield – Le jeu de science-fiction en exclusivité pour Microsoft ?

La prochaine grosse licence de Bethesda serait-elle une exclusivité Microsoft ? C’est en tout cas ce que laissent penser les dernières rumeurs tournant autour de Starfield. Depuis quelque temps, le prochain grand jeu de science-fiction fait l’objet de nombreuses fuites laissant penser que le jeu pourrait sortir d’ici à la fin de l’année, ce qui pousse logiquement les joueurs à s’interroger sur les disponibilités de l’opus. Cette fois-ci, c’est Jeff Grubb, journaliste chez Venture Beat, qui a annoncé sur son compte Twitter que Starfield ne serait disponible que sur les plateformes Microsoft.

Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that. https://t.co/j78Msk8nyG

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 15, 2021