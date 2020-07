No Man’s Sky déploie l’extension Desolation aux allures de Dead Space

No Man’s Sky a toujours été connu pour son exploration intergalactique, permettant aux joueurs de découvrir de nouveaux mondes aux confins de la galaxie. Mais la simulation de survie spatiale a pris un tournant obscure avec sa nouvelle mise à jour baptisée Desolation, laissant les joies des voyages interplanétaires derrière pour les terreurs d’être seul dans l’inconnu. C’est une toute nouvelle atmosphère pour le jeu qui donnera à coup sûr quelques frissons aux joueurs les plus aventureux. L’extension No Man’s Sky Desolation est déployée dès aujourd’hui sur les versions PlayStation 4, Xbox One et PC.

La mise à jour Desolation ajoute d’énormes cargos spatiaux abandonnés, libre aux joueurs téméraires de les explorer. Les joueurs devront naviguer avec soin dans les environnements générés à la recherche de ressources et d’améliorations pour leur vaisseau. L’exploration peut se faire en solo comme en équipe, à vous de voir comment aborder cette expérience inédite.

L’intérieur de ces vaisseaux spatiaux désolés contient de nombreux dangers mortels, ainsi que des formes de vie hostiles. Hello Games dit qu’il a amélioré et équilibré les armes et les ennemis pour une expérience de combat plus dynamique. Il semble également y avoir une légère narration dans cette nouvelle extension, car les joueurs peuvent trouver des morceaux de journaux de bord et des notes manuscrites révélant l’histoire de l’équipage déchu. L’immersion sera donc totale et comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous, No Man’s Sky Desolation nous rappelle l’ambiance des Dead Space, Alien Isolation et autres jeux de ce genre.

La mise à jour Desolation est la dernière d’une série de nouveaux contenus ajoutés à No Man’s Sky cette année, à la suite de l’ajout des mises à jours Mechs et Living Ship, ainsi que de la grande mise à jour Beyond lancée à la fin de l’année dernière.