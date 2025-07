Borderlands 4 – Gearbox présente Vex, la prochaine Sirène

Gearbox a dévoilé le quatrième épisode de sa série phare il y a presque un an, avec notamment un premier aperçu du gameplay lors des derniers Game Awards, avec un magnifique World Premiere dont Geoff Keighley aime abuser. Et depuis, la machine marketing s’est entâché avec un certain Randy Pitchford, PDG de Gearbox Software. Entre le rejet des critiques sur le prix vers un soi-disant manque de fanatisme chez les joueurs, et l’hameçonnage de données en combinant changement de politique de collecte de données et Borderlands 2 gratuit sur Steam, pas facile de tirer du positif.

Malgré tout, concentrons-nous un instant sur la sortie imminente de Borderlands 4. Ce jeudi 10 juillet, sur la chaîne YouTube officielle a été publiée une série de vidéos présentant Vex, la Sirène jouable.

Le chant de la Sirène de Borderlands 4

La série Borderlands a ses mécaniques et gimmicks qui reviennent dans quasiment tous les épisodes. L’un d’eux est de proposer parmi les personnages jouables une Sirène, un personnage humain ayant hérité ou développé des compétences psychiques. Borderlands: The Pre-Sequel est le seul épisode n’ayant pas proposé de Sirène jouable, mais Borderlands 4 respectera cette tradition.

Vex devient ainsi la 4ème Sirène jouable, et au delà de projections d’elle-même l’assistant au combat, à la manière d’Amara dans Borderlands 3, elle semble se reposer également beaucoup sur une invocation d’un tigre, empruntant ainsi à l’un des autres archétypes, l’invocateur, incluant Gaige de Borderlands 2. Surtout, l’idée de Borderlands 3 de diversifier le gameplay de chaque classe en ne proposant plus une, mais trois compétences d’action est reprise ici avec la dernière compétence de Vex lui permettant de s’envoler et d’adopter un style de Grand Faucheuse.

Elle est née la divine Sirène Vex

Côté lore, Vex semble avoir débloqué l’utilisation de ses pouvoirs un jour de Mercenary Sale, un équivalent du Black Friday, alors qu’elle travaillait ans une boutique. Borderlands 4 prend le contre-pied de la majorité des Sirènes présentées jusqu’alors, disposant de leurs capacités dès leur naissance. Vex semble avoir spontanément développé ses compétences.

Reste à voir ce qui ressortira de ce personnage, mais le lore des Sirènes avait déjà été grandement étendu dans le 3ème épisode, avec Maya érigée en Maître Jedi et Ava en Padawan, et les jumeaux Calypso avec la première Sirène mâle en la présence de Troy. Nul doute que Gearbox a bien compris l’intérêt des joueurs pour ces êtres spéciaux, et souhaite en faire l’un des porte-étendard de sa série. En effet, dès avril dernier, une vidéo de gameplay présentait sommairement deux personnages jouables, dont Vex.

S’il sera difficile de faire plus culte que Claptrap et le masque du Sadique, le futur de la licence sera sûrement fait de Sirènes. On rappelle au passage que Borderlands 4 est prévu pour le 23 septembre 2025.