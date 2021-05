Consoles en rupture – Xbox teste une nouvelle parade contre les scalpers

Si le lancement de la PlayStation 2 restera dans l’histoire celui de l’ouverture des boutiques à minuit le jour J, l’arrivée de la current-gen, Xbox Series et PlayStation 5, restera elle marquée par les problèmes d’approvisionnement. « À mon époque, ce n’était pas si simple de trouver une console, il fallait batailler… », racontera-t-on sûrement à nos petits-enfants interloqués, ne comprenant probablement pas de quoi on parle alors que les machines auront toutes disparues au profit d’un bon gros cloud détenu par les géants du secteur…

Acteurs infâmes de ces ruptures de stocks et autres vidages de rayons en règle : les scalpers, ces capitalistes dernière génération qui s’inspirent des investisseurs immobiliers, achetant tout pour raréfier les produits sur le marché et les revendant ensuite à prix d’or. Opérant avec des bots, des logiciels programmés pour repérer la moindre console en vente et l’acheter automatiquement dans le dixième de seconde qui suit, ils ne nous laissent aucune chance.

Xbox avait trouvé une première parade pour lutter contre ces vampires des boutiques de jeux vidéo, en séparant les stocks de consoles destinées à être vendues “nues” et celles destinées à être proposées dans le cadre de l’abonnement Xbox All Access, incluant une machine et un abonnement Game Pass contre un paiement mensuel et un engagement de vingt-quatre mois. Les scalpers ne peuvent ainsi pas s’emparer de ces machines, puisqu’ils s’engageraient à régler aussi un Game Pass pour les deux ans à venir. De plus, la formule étant assimilée à un crédit, le règlement passe par une série de documents à fournir et à faire valider, ce que les bots ne savent pas (encore) faire…

Une solution qui ne règle pas tout, puisque les consoles vendues hors abonnement ne sont pas protégées, et que le Xbox All Access n’est vendu que chez deux partenaires (Fnac et Micromania), ce qui ne met à l’abri qu’un tout petit nombre d’unités.

Alors Microsoft met en place une nouvelle façon de sécuriser les machines, en proposant aux joueurs Xbox de s’équiper directement depuis leur Xbox One ! On le sait, en plus de la boutique numérique proposant les jeux en téléchargement, le Microsoft Store accessible depuis sa Xbox propose aussi d’acquérir des accessoires tels que casques et manettes.

Les Xbox Insiders, sortes de bêta-testeurs Xbox, vont ainsi avoir accès à une nouvelle fonctionnalité leur permettant d’acheter depuis leur Xbox One une Xbox Series X. Il ne s’agit pas là d’un privilège pour les Insiders, mais plus probablement d’un test qui pourrait se voir étendu à l’ensemble des joueurs dans les semaines à venir.

On se demande même, en vérité, pourquoi la chose n’a pas été proposée dès la sortie des machines ?