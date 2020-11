Xbox All Access – Nouvelle galère pour les candidats à la next-gen

Après la bataille de F5 pour essayer d’obtenir une PlayStation 5, les forces malfaisantes qui œuvrent dans le noir pour nous empêcher de jouer en 4k à 60fps sans temps de chargement ont usé de la technique de la propagande pour nous épuiser mentalement. Rappel des évènements.

Le 10 novembre dernier, les magasins Fnac et Micromania devaient, en exclusivité pour la France, proposer des abonnements Xbox All Access, une offre de crédit à taux 0 incluant une console next-gen, et le Game Pass Ultimate, le tout contre un paiement mensuel, avec un engagement de 2 ans. Cependant, quelques heures avant la mise en vente de l’offre, le reconfinement et la fermeture des commerces non-essentiels étaient décidés. L’offre n’étant pas disponible en ligne, les joueurs attendaient avec impatience la réouverture des rayons jeux vidéo, d’autant que des rumeurs évoquaient des stocks de machines dédiés aux abonnements Xbox All Access…

Durant le week-end, le site Xboxygen.com donne de l’espoir à de nombreux joueurs, assurant sur son site et sur les réseaux sociaux que la Fnac elle-même leur avait confirmé que l’offre Xbox All Access serait proposée ce lundi, dès l’ouverture des magasins. Une info ensuite reprise par des YouTubeurs à large audience.

Malheureusement, et il fallait s’en douter, les Fnac n’avaient aucun stock. Mais jeter la pierre à Xboxygen serait un peu rapide : le site de la Fnac lui-même assuraient que l’offre, interrompue des suites de la crise sanitaire, serait à nouveau proposée « dès la réouverture des rayons gaming ». Une info qui était toujours affichée sur le site Fnac.com à l’heure où nus rédigeons ces lignes.

Pire encore que cette communication bien mal maîtrisée, la Fnac semble tout ignorer du service qu’elle est sensée distribuer (!), alors même qu’aux côtés de Micromania, elle est la seule enseigne à pouvoir la proposer. En effet, dans le magasin de Lille, où nous nous sommes rendus ce matin, le directeur en personne, interloqué par la file d’attente qui s’était formée à l’ouverture, est venu voir ce que les clients attendaient, pour leur conseiller ensuite de passer commande sur le site internet de la marque ! Ce sont les clients qui ont dû lui apprendre que l’offre ne serait proposée qu’en magasin…

Est-ce parce qu’ils sont tellement surs d’écouler leur produit que les commerçants (fournisseurs comme distributeurs) ont si peu organisé les sorties de leurs machines ? Et en même temps, ne leur donne-t-on pas un peu raison en acceptant de nous soumettre à tout ce cirque ? Il y a quand même des gens qui ont posé des congés pour aller faire la queue à la Fnac ce matin. Pour rien. On trouvait ridicule, les années précédentes, les files d’attentes que formaient pendant la nuit les clients qui espéraient être parmi les premiers à l’ouverture des magasins. On a probablement franchi un nouveau cap cette année…

Dernière info pour ceux désespérant de pouvoir obtenir une console via l’abonnement, la Fnac communique elle-même une astuce : il s’agira de commander une console en ligne dès l’apparition de stocks, avec retrait en magasin, puis de demander ensuite un remboursement et la mise en place du crédit via l’offre Xbox All Access. En espérant que les équipes en magasins soient au courant de la procédure…