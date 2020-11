Les prochains jeux Bethesda ne seront pas que des exclusivités Xbox

La nouvelle avait terrifié les fans de Fallout, de Doom et de la série The Elders Scrolls en septembre, elle ne devrait au final pas changer grand chose au paysage vidéoludique qui est le notre à ce jour. Alors que des pistes semblent indiquer que Sony convoiterait Bluepoint Studios, Microsoft vient tout juste de confirmer que son acquisition de Bethesda Softworks ne privera ni les joueurs PlayStation ni ceux de Nintendo des prochains titres du studio. Loin de là d’ailleurs.

Effectivement, c’est alors qu’il s’exprimait au micro du Jefferies Interactive Entertainment (une convention en ligne s’étant tenue la semaine dernière) que Tim Stuart, le monsieur au sommet de la branche financière de la branche Xbox, est revenu sur cet achat et justifie les raisons qui ont poussé le constructeur à signer ce chèque de 7,5 milliards de dollars. Et non, il ne s’agit pas de priver la concurrence d’exclusivité mais bien de donner un certain nombre d’avantages à la console du géant américain.

Déjà, dans un premier temps, c’est pour sécuriser la présence des jeux du studio sur Xbox (et ses successeurs) mais ce n’est pas tout. En effet, l’homme insiste précisant que s’il n’est pas question d’exclusivité, néanmoins il y a bien l’intérêt de rendre les expériences proposées par les prochains Bethesda meilleures sur consoles Xbox.

Ainsi, grâce à cet achat, non seulement le constructeur assure la présence des prochains jeux du studio dans les catalogues de la bécane mais peut également en contrôler la délivrance. En résultante, il pourra mettre tous les efforts nécessaires pour que, même sans priver les joueurs des autres supports, les jeux sortent en premier sur leurs bécanes, rendre l’expérience plus riche ou plus simplement, cultiver des différences d’un support à l’autre. Alors si en plus ils peuvent le faire en blindant leurs Xbox Game Pass déjà bien alléchant…

Pour rappel, l’acquisition de ZeniMax par Microsoft a été annoncée au cours du mois de septembre. Pour environ 7,5 milliards d’euros, le constructeur américain a ajouté à son répertoire une demie-douzaine de studios tels qu’id Software (Doom), Machine Games (Wolfenstein) ou les français d’Arkane (Prey et Dishonored).

Alors que la communauté de joueurs craignait que cette génération ne voit les constructeurs se battre en achetant des studios et ainsi cliver le paysage, Microsoft joue donc la carte de l’apaisement ce qu’il faisait déjà en annonçant vouloir respecter les obligations de Bethesda envers la PlayStation 5 (les exclusivités de Deathloop et Ghostwire: Tokyo).

Alors, avez-vous un avis sur le sujet ? Ces nouvelles vous-rassurent-elles ou êtes-vous inquiets par la manière dont Microsoft pourrait différencier les expériences sur Xbox Series X ou PlayStation 5 ? Pensez-vous que l’achat de Bethesda finisse par empêcher les joueurs Sony de mettre les mains sur les futurs jeux du studio (comme c’est le cas de Starfield, exclu Xbox Series, PC et Game Pass), partagez votre opinion ci-dessous.