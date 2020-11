[Rumeur] Sony viserait le rachat de Bluepoint (Demon’s Souls)

Vous entendez peut-être parler du studio Bluepoint depuis seulement quelques temps, et pourtant il n’est pas du tout nouveau dans notre paysage vidéoludique. Fondé en 2006 et officialisant par la même occasion son premier projet, Blast Factor, Bluepoint a rapidement su saisir l’incroyable occasion de réaliser la God of War Collection sur PS3, jeux par lesquels a débuté la merveilleuse aventure du studio, à la route pavée de remasters.

Entre 2009 et 2015, Bluepoint participera à créer pas moins de 10 remasters, dont notamment la Metal Gear Solid: HD Collection, ou encore Gravity Rush Remastered, ce qui est, vous en conviendrez, un rythme plutôt soutenu. Suite à cela, le studio est passé à l’étape supérieure, avec non plus des remasters à réaliser, mais des remakes à créer, en commençant par Shadow of the Colossus, qui leur vaudra le titre de Masters of Remaster de la part de Sony, qui leur confiera ensuite la lourde tâche de sublimer Demon’s Souls afin d’en faire l’un des jeux du line-up de la PS5.

Autant dire qu’avec Demon’s Souls, Sony devait avoir une sacrée confiance en cette équipe de désormais 90 personnes, pour leur confier un projet aussi important. On le rappelle, Demon’s Souls n’est ni plus ni moins que LE jeu system-seller du lancement de la PS5, celui visant à faire craquer tous les joueurs, notamment grâce à cette fameuse claque graphique que l’on attend à chaque changement de génération.

Bluepoint est bien conscient d’être pour l’instant un studio à remaster/remake, et cela va parfaitement dans le sens de leur philosophie, à savoir, créer des jeux dans le but d’en faire les mètre-étalons graphiques de leur génération à l’instant T, sans pour autant renier le fait qu’ils aimeraient à terme créer leur propre nouvelle licence. Avec Demon’s Souls, ils ont donc pu faire leurs preuves auprès de Sony, et vous ne serez donc pas surpris d’apprendre qu’une intention de rachat de leur part envers Bluepoint serait de plus en plus vive à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Alors attention, il ne s’agit là que d’une rumeur pour l’instant, même si cette dernière ne date pas d’hier et qu’elle est de plus en plus présente sur le net. Mais le dernier bruit de couloir en date nous vient d’un utilisateur de ResetEra (le célèbre site communautaire), et ce dernier aurait appris d’une source anonyme que Bluepoint était actuellement en phase de rachat par Sony. Cet utilisateur annonce par ailleurs que ce rachat devrait s’officialiser avant la date du 28 février, et qu’en cas de non-annonce, il assumerait la suppression de son compte sur le site, et ne tenterait jamais d’y remettre les pieds.

Nous sommes donc prêts à croire à la bonne foi de cette personne, pour autant, cela ne garantit pas la véracité absolue de ses propos, et même si une phase de rachat était bel et bien en cours, un désaccord entre les deux partis pourrait très rapidement mettre un terme à tout ça. Malgré tout, en y regardant de plus près, cela ne semble absolument pas délirant. La très grande majorité des remasters développés par le studio l’étaient pour Sony, et les deux remakes à leur actif étaient pour Sony, sur des licences chères au cœur des joueurs.

Après la qualité obtenue sur le remake de Demon’s Souls (les notes de la presse), il ne serait donc pas fou de supposer cette rumeur tangible. Cela nous permettrait alors de rêver à quelques nouveaux incroyables remakes du catalogue PlayStation, et pourquoi pas voir enfin Bluepoint sur un projet inédit exclusif à la PS5 par exemple.