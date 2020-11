Demon’s Souls – Découvrez les notes de la presse spécialisée

Demon’s Souls est probablement, voire sans aucun doute, le jeu de lancement de la PlayStation 5 (il sortira plus tard sur PC) le plus attendu de tout le roster. Remake réalisé par Bluepoint Games avec un amour et un respect indéfectibles à l’œuvre d’origine développée à l’époque par From Software et sorti de l’esprit d’Hidetaka Miyazaki, le jeu est le premier épisode de la saga des Souls terminée (pour le moment ?) en 2016 avec Dark Souls 3.

Ce remake passe donc actuellement dans les différentes rédactions spécialisées pour qu’elles puissent rendre leur jugement impartial sur ce Demon’s Souls qui a impressionné durant toute sa campagne marketing.

Promettant de superbes graphismes redonnant un véritable coup de plumeau sur un habillage devenu désuet avec le temps, on attend de lui une claque artistique, technique (forcément pour un jeu vitrine), mais aussi de retrouver les sensations d’antan, tout en se voyant offrir quelques nouveautés apportant de légères corrections là où il en avait besoin. Rien qu’un vrai framerate nous permettant de jouer dans de bonnes conditions nous irait très bien.

Nous y voilà donc, à quelques jours de la sortie de la PlayStation 5, Demon’s Souls se livre et se laisse approcher. De ce fait, nous avons décidé de faire un petit récapitulatif des notes que reçoit le jeu par la presse aussi bien anglophone que francophone.

Notes de la presse anglophone (et autres) :

Notes de la presse francophone :

Gamekult : 9/10 (il faut être abonné premium pour lire le test)

Pour résumer, tous reconnaissent que Demon’s Souls est diablement beau et digne de la nouvelle génération, que les effets visuels transcendent l’expérience. Ils mettent aussi en avant l’aventure en elle-même qui reste la même néanmoins, du placement des ennemis, aux attaques et paterns.

Mais quelques nouveautés viennent agrémenter le gameplay (roulade, mode miroir) et que l’exigence propre aux Souls est toujours là. L’inventaire aussi pose légèrement problème, mais il est vrai qu’on chipote là, le jeu est jugé comme incroyable pour le moment. On le qualifie même de meilleur jeu de lancement toutes PlayStation confondues, c’est dire !

Enfin, nous mettrons cet article à jour à mesure que les notes arriveront, pensez à le mettre dans vos favoris si vous êtes intéressés et si vous voulez encore un peu de Demon’s Souls, voici le trailer de lancement.