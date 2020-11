Demon’s Souls – 12 minutes de gameplay envoûtantes sur PlayStation 5

Demon’s Souls est LE jeu de lancement de la PlayStation 5 (avec Miles Morales) et le prouve encore une fois.

Ceux qui connaissent From Software depuis Demon’s Souls le savent, jouer à un jeu du studio est bien plus qu’une simple expérience divertissante ou difficile, puisque c’est devenu une marque de fabrique. C’est aussi se plonger dans des univers uniques, à la direction artistique incroyable et à la profondeur insoupçonnée. C’est une vision différente du story telling, qui peut ne pas plaire, et une façon singulière d’appréhender le game design dans son ensemble. À tel point que From Software, à l’instar d’autres studios avant lui, a créé un genre, le Souls-like.

Alors quand le remake de Demon’s Souls (à l’époque éditée par Sony pour être exclusif à sa PlayStation 3) par Bluepoint Games (le remake de Shadow of the Colossus, rien que ça), nous autres amoureux de cet épisode précurseur avons vu notre cœur battre la chamade comme jamais et tous nos poils se lever comme un seul homme. Ce qui fut dévoilé alors est tellement prometteur que l’on n’a aucun doute sur le fait que la réussite de l’opération remake sera un franc succès. C’est beau, fidèle à l’œuvre originale, impressionnant, que demander de plus ?

Surtout que Bluepoint n’a pas voulu dénaturer le jeu. Certes il y a une énorme refonte visuelle et sonore, avec notamment l’audio 3D, ainsi que quelques retouches au niveau du gameplay, mais le reste est inchangé. L’intelligence artificielle, la difficulté des combats ne changeront pas et même les patterns d’attaques du héros et des ennemis seront similaires à l’original grâce à la réutilisation du code source. Alors que le framerate, lui, sera de 60 FPS en 4K dynamique et en 30 FPS en 4K native avec une qualité visuelle plus poussée.

Aussi, Sony capitalise beaucoup sur le succès de ce remake, véritable vitrine d’une PlayStation 5 qui se doit taper fort dès sa sortie, et nous offre en ce sens 12 minutes fabuleuses de gameplay du jeu via un State of Play surprise. En compagnie de Gavin Moore, directeur artistique, l’on découvre l’outil de création de personnages, ainsi que le Nexus. Viennent après les choses sérieuses avec une petite balade dans la première zone du jeu, l’Archipierre du Petit Roi, qui aura marqué bien des joueurs en en décourageant plus d’un au passage d’ailleurs. Mais la guest star de cette vidéo n’est autre que le Rôdeur Enflammé, l’un des boss les plus connus du jeu.

Rappelons que Demon’s Souls sortira le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et par la suite sur PC.