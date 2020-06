Demon’s Souls – Le rêve devient réalité sur PlayStation 5

En une poignée d’années, l’empire des Souls a étendu son emprise chez les joueurs, démocratisant un genre peu apprécié. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, le studio FromSoftware a su se réinventer à chaque épisode, avec toujours un dénominateur commun : la mort. Assez méconnu du grand public de par son exclusivité PlayStation 3 et son vieil âge, Demon’s Souls, sorti initialement en 2010 en Europe, est véritablement le premier pilier central de cette saga à succès.

Beaucoup de fans espéraient un remake du jeu (après tout, nous avons bien eu un Dark Souls Remastered), et leur souhait devient réalité. PlayStation vient d’officialiser le remake de Demon’s Souls prévu exclusivement sur PlayStation 5. Rien que cette information est une belle nouvelle, mais il y a mieux. Le développement a été confié à deux studios, SIE Japan Studio (Gravity Rush, The Last Guardian) et Bluepoint Games (Shadow of the Colossus, Uncharted: The Nathan Drake Collection), deux vétérans en ce qui concerne le travail de remasterisation, ce qui promet le meilleur.

On rappelle au passage que FromSoftware, le studio à l’origine du jeu, travaille actuellement sur le mystérieux Elden Ring.

L’annonce n’est pas venue seule, puisque celle-ci est accompagnée d’un premier trailer qui met l’eau à la bouche. En à peine quelques secondes, tout l’univers sombre des Souls s’impose dans une musique épique. On vous laisse apprécier la vidéo sans plus attendre.

À la vue des premières images, on ne peut que constater l’énorme amélioration graphique apportée, et on est bien loin du jeu original. Demon’s Soul version PlayStation 5 proposera du Ray Tracing, deux types d’affichage (stabilité visuelle ou framerate) et un mode inédit intitulé “Fractured Mode”.

Malheureusement, nous ne disposons d’aucune information supplémentaire sur ce mode, ni même sur la date de sortie du jeu. Sortira-t-il pour la fin 2020 ou pour l’année prochaine ? La question est posée. En attendant, retenez que la mort vous lance un nouveau défi de taille.