Bloodborne – Vers une version remaster sur PS5 et PC ?

Si vous vivez dans votre grotte et que vous n’aviez aucunement conscience du fait qu’un gros événement allait avoir lieu autour de la PS5, ne vous inquiétez pas, vous ne l’avez pas raté puisqu’il a été reporté à une date encore inconnue. Pour autant, tout avait minutieusement été préparé pour le 4 juin, date à laquelle nous devions avoir un premier aperçu du futur concernant PlayStation, et on imagine que des petits malins ont en leur possession certaines informations que nous n’avons pas, comme, par exemple, le listing des jeux qui devaient y être présentés.

Mais ce report, s’il a été source de frustration, il est aussi source de rumeurs, et celle du moment tourne autour de Bloodborne qui aurait droit à un remaster sur PC et PS5. Alors oui, on tape dans du lourd puisqu’il s’agit tout de même de l’un des meilleurs jeux de la génération, toutes consoles confondues, mais comme tous les jeux FromSoftware, il avait ses petits couacs techniques, et l’on pense tout de suite à sa fluidité pas toujours au top et ses temps de chargement excessivement longs (notamment dans sa fenêtre de sortie sur PS4 standard).

D’où sort cette rumeur, nous direz-vous ? Eh bien, comme souvent, d’un insider, sauf que cette fois, la source est encore un peu plus vague puisque c’est la streameuse SlothBorne (CaseyExplosion sur Twitch) qui aurait un contact dans sa manche, un contact qui lui aurait révélé cette information, et voici ce qu’elle a pu nous en dire au détour d’un tweet :

Now, I said earlier I’d share more info about it. So, what I can confirm is that it’s not just a PC port of Bloodborne, what was supposed to be revealed today was a Bloodborne Remastered/HD edition that was coming for PS5 and PC. I don’t know of any release date as of yet.

