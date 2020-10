Demon’s Souls Remake n’inclura pas le niveau de la sixième Archstone

S’il y a bien un mystère qui demeure, encore aujourd’hui, très flou dans la communauté Demon’s Souls, c’est celui de la sixième Archstone brisée. Un peu de contexte. On ne présente plus Demon’s Souls. Il s’agit du premier jeu (grand public) des studios From Software à avoir rendu célèbre la lignée des jeux dits “Soul’s like” (Demon’s souls, Dark souls, Bloodborne, Seikiro…) avec un concept simple : accepter que le jeu vous mette des fessées dignes de votre tendre maman, y revenir malgré tout et persévérer.

Dans Demon’s Souls, le joueur évolue dans un univers dark fantasy divisé en cinq grands niveaux, chacun accessible par une sorte de “pierre-portail” appelée “Archstone”. Mais il existe une sixième pierre. Cependant, celle-ci est à moitié détruite et donc inaccessible. Et c’est à partir de là que la magie des hypothèses commence.

Avec l’arrivée du remake sur PS5 prévu le même jour que la sortie de la console, la communauté avait espéré que le jeu ajouterait le niveau en question. Hélas, ce n’est pas au programme. Lance Mcdonald, moddeur communautaire de la série très connue (responsable du patch non officiel 60fps pour Bloodborne), confirme que l’Archstone restera telle quelle et qu’il en sera de même pour tout le restant du jeu. Il affirme que la volonté des développeurs est de rester le plus fidèle possible à l’épisode d’origine et que les fichiers du premier opus (ennemis, objets, armes, etc.) seront exploités de la même façon.

Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de petites nouveautés. Le moddeur a d’ailleurs mentionné sur Twitter la présence de quelques nouveaux ajouts tels que le “Fractured mode” incluant une mort permanente du personnage. En effet, dans la série des Souls, la mécanique principal de gameplay est que la mort n’est en rien une fatalité, car il est possible de reprendre votre partie à l’endroit exact de votre mort.

Il précise aussi que le jeu est passé sous certification “Gold” depuis le 24 septembre sans annonce officielle du studio en charge. Nous allons devoir attendre que le jeu sorte pour pouvoir enfin profiter de ce nouveau remake et de ses futurs ajouts, le tout sachant que la communauté est divisée en deux : ceux qui veulent conserver le jeu d’origine et ceux qui espèrent encore l’ajout de la fameuse zone.