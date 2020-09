Demon’s Souls impressionne avec son trailer de gameplay

C’est sans doute la claque de cette conférence dédiée à la PlayStation 5, Demon’s Souls a fait le beau durant quelques minutes, le temps de son dernier trailer de gameplay. Et pour le coup, le rendu est très impressionnant, le titre a profité d’un réel upgrade graphique à en faire pâlir la concurrence, n’est-ce pas Nintendo ? Jeu de lumière, animations, textures, tout a été retravaillé pour un résultat saisissant de réalisme. Bon, on ne vous fait pas languir plus longtemps et on vous donne directement la fameuse vidéo.

Le royaume de Boletaria vous ouvre ses portes. En ces lieux de désolation, de la brume, les ténèbres et la mort. Seuls les plus valeureux guerriers pourront se frayer un chemin dans ces obscurités et raviver la flamme morte. Au-delà des graphismes, le son a également bénéficié d’une importante refonte afin d’intégrer les Les fonctionnalités de la DualSense, la prochaine manette de la PlayStation 5 avec ses retours haptiques pour ressentir l’action.

Demon’s Souls serait un titre de lancement de la console PS5, le jeu devrait donc sortir aux alentours du 19 novembre 2020. Une sortie idéale qui va faire passer bon nombre de joueurs par la case achat tant la communauté autour de la licence est forte. À noter que le jeu sortira également sur PC !

Malheureusement, il s’agira de la seule information issue du studio FromSoftware, nous qui attendions un peu d’Elden Ring passé en silence radio depuis des mois…