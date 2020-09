La PS5 a un prix et une date de sortie ! Et maintenant ?

C’était à l’occasion d’une conférence en ligne – une de plus, mais une bonne ! – dédiée aux jeux qui formeront le line up de la prochaine machine de Sony que les informations tant attendues ont été révélées. Mais avant d’y venir, Sony nous aura régalé avec quelques trailers très attendus, comme celui de l’annonce du Final fantasy XVI, la bande annonce annonçant le RPG Harry Potter, Hogwarts Legacy, ou de bien belles images de gameplay du spin off de Marvel’s Spider-Man, Miles Morales. 40 minutes pendant lesquelles nous avons tout même douté : Sony allait-il enfin lâcher les chiffres ?

Les rumeurs qui tournent depuis maintenant quelques semaines ont donc été confirmées, et la PS5 munie d’un lecteur optique sera vendue 499€. Le prix est ainsi le même que pour sa concurrente Xbox Series X, et ne sera donc pas déterminant dans le choix des joueurs. Ce sont donc les catalogues respectifs, mais aussi les services, qui nous feront nous tourner vers l’une ou l’autre machine : Game Pass et xCloud d’un côté, PS Plus Collection et présence d’un casque VR de l’autre, et lien affectif particulier que chacun pourrait avoir avec l’une ou l’autre marque. La PlayStation 5 partant avec un peu d’avance en France de ce point de vue, la marque étant devenue presque un nom commun.

La PlayStation 5 All Digital, dépourvue de lecteur blu-ray, sera-t-elle vendue 399€, et là, il sera intéressant de voir comment réagissent les joueurs intéressés par ce format… En effet, au-delà de l’absence de lecteur de disque, les specs de la machine sont exactement les même que pour sa grande sœur. C’est donc une machine haut de gamme, vendue 100€ de moins que la Xbox Series X…

Celle qu’on s’imaginait sa concurrente directe, la Xbox Series S, vendue 299€, est elle aussi dépourvue de lecteur, mais rogne aussi sur la puissance de la machine, diminuant le nombre de teraflops si chers à la Series X, n’affichant pas les jeux en 4k… C’est une console qu’on s’imagine surtout conçue pour aller de paire avec xCloud, qui n’a pas besoin de puissance de calcul pour faire tourner les jeux. Ainsi, si sur les grosses machines il ne s’agira pas de choisir entre budget et puissance, pour ces deux modèles un peu moins cher, PS5 All Digital et Series S, c’est exactement la question qui se pose !

Nous voilà donc maintenant en possession de toutes les informations quand aux machines nouvelles génération. Reste à nous intéresser aux jeux disponibles, le critère qui guidera définitivement notre acte d’achat (ou pas !). La PlayStation 5 sera disponible en magasin pour la France le 19 novembre 2020.