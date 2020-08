PS5 vs. Xbox Series X pour Noël – Et si la Switch remportait le combat ?

Avec l’arrivée des mastodontes de neuvième génération en fin d’année, soit les PlayStation 5 et Xbox Series X, la guerre des consoles a d’ores et déjà repris. Si les Xbox Series X ont été les premières à montrer leurs muscles, axant leur communication sur la force brute, la PlayStation 5 s’est montrée plus technique (trop, parfois) et mise beaucoup sur son disque SSD maison et surtout son catalogue.

La première manche semble avoir été remportée par Sony, essentiellement grâce à – une fois n’est pas coutume – une communication particulièrement malhabile chez Microsoft. Cependant, ce dernier n’a pas dit son dernier mot, et pourrait bien regagner quelques points en mettant l’accent sur l’offre particulièrement convaincante que constitue le Game Pass nouvelle formule.

Et pendant ce temps, la Switch semble assise sur le banc, en retrait, l’originalité de son design hybride, mais surtout ses spécifications techniques en deçà ne l’autorisant pas à monter sur le ring.

À moins que ? Et si la Switch était en fait la vraie championne en titre, observant de haut ses challengers lutter pour le droit de l’affronter ? C’est un peu de cette façon que l’analyste Ace Securities Co. voit la petite Nintendo. La société prévoit en effet que la Switch sera devant la PlayStation 5 niveau ventes pour la saison des fêtes !

Un article du blog esuteru.com, repéré par le site DualShockers, reproduit ainsi un document de l’analyste Ace Securities qui explique cette situation de domination de deux façons. Tout d’abord, la très bonne dynamique des ventes de Switch, dont la courbe ne devrait pas s’aplatir brutalement, et d’autre part, le fait que la console a été absente des rayons pendant un moment (du fait de la pandémie), ce qui représente autant de ventes “en attente” à venir.

Ajoutons à cela que, même si rien n’a encore été annoncé, tout le monde s’attend à voir les PlayStation 5 affichée à plus ou moins 500€ (499€, probablement), soit deux fois et demi le prix d’une Switch Lite (vendue en ce moment 199€), et que cette dernière a une image de console plus adaptée aux enfants. Autant da raisons qui pourraient guider en partie le choix des parents quand il s’agira de faire ses cadeaux de Noël.

La Switch qu’on imaginait déjà en difficulté devant les consoles next-gen aurait alors encore de beaux jours devant elle. Et la mauvaise nouvelle de ces prévisions, c’est peut-être pour Microsoft, les Xbox Series X ne faisant même pas partie de l’équation de l’analyste…