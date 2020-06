PlayStation 5 – Le line-up le plus grand de l’histoire de la marque ?

Qu’elle vous ait plu ou pas, on ne peut que s’incliner devant la présentation de Sony la semaine dernière. Si la technique (une fois encore) n’était pas l’aspect le plus réussi de la conférence, on peut reconnaître que la diffusion était brillante, enfin, au moins en terme de variété. Sur les 30 minutes, on a vu des héros connus et inconnus, des jeux de tous les genres, des titres first et third party, le tout étalé de la sortie de la bécane à bien plus tard. Bref, la PlayStation 5 part sur les chapeaux de roue et Sony, à fond dans la pub dès à présent, en remet une couche : le line-up de la machine sera le plus grand dans l’histoire de la marque.

Celui qui a cité ces mots n’est nul autre qu’Eric Lempel, le chef de la branche marketing international de la marque. Ce dernier s’est exprimé dans le cadre du 367 épisode du podcast PlayStation, un épisode que vous pourrez retrouver et écouter en cliquant sur le lien disponible dans les sources. Ce dernier, comme beaucoup d’autres durant la présentation, ne tarit pas d’éloges.

Si le bougre est bien évidemment revenu sur les évènements marquants de la présentation de la semaine dernière, et plus particulièrement sur le nombre de titres exclusifs à la bécane, ce qu’il souligne au final, c’est la richesse du catalogue : “le line-up le plus conséquent de l’histoire de PlayStation” comme il l’évoque. Et s’il cite de nombreux jeux que nous avons bel et bien découverts au sein du show (et traîtés dans nos colonnes), il se félicite surtout du travail de tous les studios pour respecter la fenêtre de lancement de la console.

C’est beau quand même un marketeux qui parle. Maintenant, c’est l’heure du rappel. On va se montrer direct. Certains chez nous sont déjà chauds à l’idée de se mettre la nouvelle machine sous le sapin et on imagine que chez vous, c’est peut-être aussi le cas mais il reste encore pas mal d’inconnues alors on vous offre la douche froide. Si nombre de ces jeux, pour certains bien sympas (il faut le dire), sont exclusifs à la console, il n’empêche qu’en vrai, seuls une poignée d’entre eux sont datés, en vrai, Spiderman: Miles Morales (fixé a cet hiver) et Hitman 3 (pour janvier).

Ensuite, on ne connaît toujours pas le prix de la machine. Certains s’avancent et estiment une note à 500 balles (avec un rabais d’environ 50€ pour la formule sans lecteur de galette mais rien n’est pour le moment confirmé). Enfin, on ne le rappelle jamais assez mais, des rumeurs indiquaient il y a peu que la console serait prévue en infime quantité au lancement, un souci sur lequel Sony va devoir communiquer pour ne pas laisser à son concurrent un couloir pour ravager le marché (d’autant que lui non plus n’a pas tiré toutes ses cartouches).

Enfin, Sony n’a pas détaillé la rétro-comptabilité de la PlayStation 5. Sujet sur lequel la concurrence a une avance indéniable. Pourra-t-on jouer à nos anciens jeux PlayStation ? La question reste sans réponse à l’heure actuelle.

Maintenant, vous avez les avis de 2 camps, celui du marketeux qui parlent en faveur de son produit et celui d’un détracteur (rôle qu’on assume par souci d’équilibre), où êtes-vous sur ce spectre ? Qu’attendez-vous de la PlayStation 5 ? La présentation vous a-t’elle convaincu ? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Retrouvez l’intégralité de la prise de parole d’Eric Lemper dans le lien ci-dessous.