Ratchet & Clank: Rift Apart – L’aventure interdimensionnelle sur PS5

La suite des aventures de l’homme-araignée n’est pas l’unique annonce d’Insomniac Games. Le studio américain a également révélé le retour d’un duo iconique du jeu vidéo dans son genre plateformes. Non, il ne s’agit pas de Knack 3 (dommage, non ?), mais bien de Ratcher & Clank qui nous reviennent quatre ans après leur dernier opus sur PS4. Pour l’occasion, l’annonce de Ratchet & Clank: Rift Apart, un temps fort de la présentation des jeux PlayStation 5, s’est faite en grande pompe et s’accompagne de deux différentes vidéos.

La première en met plein la vue de par sa fluidité d’images et son action omniprésente, ça fourmille de partout et les détails sont impressionnants. Mais ne perdons pas davantage de temps, faisons place au premier trailer.

Dès les premières images, on retrouve le côté cartoon et futuriste qui a fait le succès de la série. Néanmoins, on distingue déjà une particularité à cet opus. Ratchet & Clank: Rift Apart misera sur un gameplay basé sur le changement de dimensions. En effet, nos personnages voyageront à travers des failles dimensionnelles et passeront d’une jungle luxuriante, à une mégalopole bondée, à un canyon aride en l’espace de quelques minutes, le tout sans ralentissement. Bref, les décors vont s’enchaîner rapidement, ce qui ne va que renforcer le dynamisme du jeu.

Mais ce n’est pas tout, un autre détail est à souligner. Il semblerait bien que notre duo soit séparé à un moment donné, et que notre robot fasse la rencontre d’une Lombax (race de félin humanoïde) le temps d’une aventure. Gameplay réinventé, nouveaux personnages, action omniprésente, on a hâte d’en savoir plus. Et justement, la conférence nous gratifie d’une seconde vidéo.

Vous l’aurez facilement deviné, Ratchet & Clank: Rift Apart est prévu sur PlayStation 5. Malheureusement, nous ne disposons pas d’une date de sortie. Il ne reste plus qu’à espérer que le jeu accompagne la sortie de la console en fin d’année.