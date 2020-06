Resident Evil Village – Premier trailer, infos et image énigmatique

Rappelez-vous. Il y a quelques semaines de nombreux insiders nous parlaient d’un prochain opus Resident Evil, le huitième donc, à l’ambiance très proche de celle que l’on avait dans le quatrième épisode lorsque l’on était dans le village espagnol puis dans le château fort d’un certain Salazar.

Ambiance médiévale donc si vous n’aviez pas compris avec des sortes de zombies loup garous, des sorcières et autres joyeusetés du genre. On vous avez d’ailleurs pour l’occasion pondu un gros article dessus dans lequel on revenait sur toutes les révélations faites par ces sources internes à Capcom concernant ce fameux Resident Evil Village, vestige de ce qu’aurait dû être le troisième épisode de la saga spin-off Révélations.

Eh bien accrochez-vous à votre siège, quasiment tout ce que l’on vous disait dans cet article était vrai. Le nom, le setup-up médiéval dans un village enneigé perché sur une montagne avec un bon gros château des familles ou encore les sortes de loup garous et les sorcières, tout s’est vu confirmé grâce au premier trailer du jeu dévoilé lors du fameux événement PlayStation 5 du 11 juin dernier.

Resident Evil Village – Sous la neige personne ne vous entendra crier.

Resident Evil Village a donc été annoncé il y a quelques heures sur PlayStation 5, Xbox One et Steam. Ce que l’on en sait c’est qu’il embarquera une nouvelle fois le RE Engine vu dans les épisodes VII, 2 Remake et 3 Remake de la série, mais aussi dans un certain Devil May Cry V. Cette technologie couplée à la puissance de la nouvelle génération devrait permettre aux créatifs de chez Capcom de laisser libre cours à leur imagination et surtout de nous proposer un jeu encore plus immersif et photo-réaliste. On nous promet encore plus de terreur et des mécaniques de peur renouvelées.

L’histoire de ce RE8 prend place quelques années après celle du septième épisode et on y incarne toujours Ethan Winters forcé de retourner au combat à cause de Chris Redfield qui assassine une personne qui semble être de la famille du héros. On nous présente alors un Chris plus sombre et qui pourrait avoir sombré du côté obscur sans que l’on ne sache pour le moment trop pourquoi, même si l’on doute fortement que sa déchéance soit une finalité et que ce ne soit que l’arbre qui cache la forêt.

Reste que notre héros s’embarque donc dans une nouvelle aventure qui va l’emmener jusqu’en Europe de l’Est sur une montagne enneigée, dans un village inquiétant dont la population serait soumise à un culte pas très catholique. Toute sorte de créatures se dresseront face à nous, du zombie, au loup-garou zombie en passant par des sorcières. Le trailer nous présente aussi quelques autres personnages somme toute importants dont le rôle reste encore à découvrir.

Visuellement, cela ressemble beaucoup à ce que l’on connait de Resident Evil 4, avec une forte identité rurale et médiévale, dans le sens village comme figé hors du temps. Ce n’est pas pour nous déplaire d’ailleurs, même si on espère que Resident Evil Village sera plus angoissant que son illustre ancêtre. Le jeu nous proposera d’ailleurs de retrouver la vue à la première personne du dernier épisode canonique et nous promet une véritable ambiance horrifique grâce à cela. D’autres éléments font leur come-back, mais de manière un peu différente, comme l’inventaire remanié.

Bref, on en sait encore pas assez pour vous pondre un véritable article exhaustif, mais suffisamment pour vous offrir quelques pistes de ce que sera Resident Evil Village. D’ailleurs, en plus du fameux trailer d’annonce, nous vous offrons aussi l’opportunité de regarder une vidéo mise en ligne par Capcom contenant quelques légères séquences de gameplay inédites et des explications de la part de Tsuyoshi Kanda et Pete Fabiano tout deux producteurs du jeu.

Aussi, en fin de seconde vidéo, les deux producteurs nous proposent de nous plonger dans l’analyse d’une image particulière (visible ci-dessous) qui cacherait de très gros indices sur le jeu.

Sans recul, nous peinons à analyser tout cela à tête reposée, mais il semblerait qu’elle représente un fœtus en son centre. Or on sait que Ethan et Mia ont un bébé et qu’il serait selon certaines rumeurs au centre des événements de Resident Evil Village. Aussi, peut-être, comme tout deux ont été infectés par Eveline dans RE7 que leur enfant est particulier… Mais ce ne sont là que des spéculations, qu’en pensez-vous ?

Enfin, Resident Evil Village est annoncé pour 2021 et Capcom nous promet de nous offrir de nouvelles informations sur le titre d’ici la fin de l’été. Stay tuned !