[Rumeur] Resident Evil 4 – Capcom donne le feu vert à un remake

Capcom continuerait à rafraîchir sa célèbre série de survival-horror avec un remake de Resident Evil 4.

Les surprises peuvent apparaître un dimanche apparemment. Ça fait à présent un peu plus d’une semaine que Resident Evil 3 est dans les bacs et les premières rumeurs indiquant l’arrivée d’un remake du volet suivant sont déjà tombées. Les honneurs reviennent à videogameschronicle qui indiquent tenir de plusieurs sources le fait que Capcom serait déjà en train de plancher sur un remake de Resident Evil 4. Prenez vos pincettes et plongeons ensemble dans le monde fabuleux des rumeurs.

Hier, le site mentionné indiquait avoir entendu de plusieurs sources proches du développement que Resident Evil 4 allait avoir le droit à son remake, s’inscrivant donc dans la politique de Capcom (capitaliser sur ses anciennes IP et proposer un Resident Evil par an). Toujours d’après les intéressés, le titre serait prévu pour 2022 et serait en cours de développement dans les locaux de M-Two, un studio affilié à Capcom et dirigé par Tastuya Minami.

Ce projet aurait également la bénédiction du légendaire Shinji Mikami (à qui l’on doit l’épisode en question et son changement de style) qui aurait refusé le poste de leader pour se focaliser sur d’autres projets tout en restant disponible pour dispenser ses conseils si nécessaire. Enfin, l’équipe principale en charge du développement, principalement composée de membres de Capcom et d’anciens de PlatinumGames, aurait également travaillé sur Resident Evil 3 Remake dans le but de se préparer à cette nouvelle mission.

Il va de soit que cette information peut sembler logique tant elle s’inscrit dans la politique que suit l’éditeur ces dernières années. Depuis la sortie et le triomphe de Resident Evil 7, Capcom s’est lancé sur plusieurs chantiers de portages et de remakes afin de redonner du souffle à sa série en perte de mordant.

Poussé par le succès de Resident Evil 2 Remake l’an dernier, et mis en confiance par leur travail sur celui de Resident Evil 3 Remake qui récolte une moyenne de 80/100 sur Metacritic (et aura récolté un solide 7/10 de notre ami Riku), il semblerait logique que Resident Evil 4 ait le droit à son coup de bistouri malgré son statut de classique intouchable chez de nombreux fans.

Enfin, une fois encore, cette annonce n’est pour le moment rien de plus qu’une rumeur et nous vous invitons à prendre le recul nécessaire. Ceci dit, aimeriez-vous que ce remake soit mis en chantier ? Nous nous sommes posé cette question il y a quelque jours…