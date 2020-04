Resident Evil 4 aura-t-il droit à une version remake ?

Capcom bichonne comme jamais sa célèbre série de zombies. Avec ses épisodes dits remake, le développeur ne se limite pas à améliorer les graphismes mais repense intégralement le jeu pour une expérience renouvelée. Un travail fastidieux qui lui a valu un retour plus que favorable de la part de sa communauté. Et même si Resident Evil Remake 3 (sorti il y a à peine quelques jours) ne connait pas l’approbation critique de son prédécesseur, le succès est au rendez-vous permettant à l’entreprise de rentrer dans ses frais sans alimenter la colère de ses nombreux partisans. Mission accomplie !

Maintenant que le second et le troisième épisode sont derrière nous, il est normal de se tourner vers le quatrième opus. Resident Evil 4 représente un tournant majeur pour la saga, délaissant bon nombre d’éléments survival pour s’adonner à plus d’action. Le jeu a fait couler beaucoup d’encre mais nous ne sommes pas là pour rouvrir ce débat sans fin ou pour juger s’il s’agit d’un bon ou d’un mauvais épisode (il est excellent, jouez-y ! Oups).

Resident Evil 4 Remake ?

L’idée est alléchante mais plusieurs informations tendent la balance vers une réponse négative. Déjà, contrairement à RE2 et RE3, nous avons déjà une version HD et pléthore de portages. Le dernier en date est sur Nintendo Switch et remonte seulement à l’année dernière, ça nous parait assez court pour surenchérir davantage sur ce titre, stratégiquement parlant. N’oublions pas que Resident Evil, premier du nom, et l’épisode zéro n’ont eu droit qu’à une version remastered.

De plus, le jeu a moins connu les affres du temps proposant une expérience encore valide à l’heure actuelle. Oui, le jeu a vieilli (il a 15 ans) et oui certaines mécaniques de gameplay sont dépassées mais pas assez pour justifier une version remake. Six ans séparent RE 3 et RE 4 ! Les deux opus sont surtout séparés par une toute une génération de console et l’arrivée de la 3D temps réel. Ce fossé temporel et technique nous conforte dans l’idée que Resident Evil 4 n’a pas besoin d’un remake.

Maintenant, si remake de Resident Evil 4 il y a, alors cela poussera la porte à ses successeurs. Et voulons-nous réellement un remake de RE 5 et de RE 6 ? Nous ne sommes pas certains. Blague à part, pour nous, Resident Evil Code Veronica correspondrait davantage à un remake de cette envergure. Mais Capcom va-t-il s’attarder sur un épisode moins connu du public ?