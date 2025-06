Ready or Not – VOID Interactive change son fusil d’épaule

Le FPS tactique Ready or Not va bientôt débarquer sur consoles. Dans la peau d’un opérateur du SWAT, le jeu vous demandera d’intervenir lors d’opérations retorses pendant lesquelles votre sang-froid et vos nerfs seront mis à rude épreuve. Particulièrement réaliste dans son approche du non-létal et de l’approche tactique des situations, Ready or Not s’est construit une solide réputation parmi les joueurs.

Depuis sa sortie PC en accès anticipé en 2021, le jeu a connu son lot de polémiques et de controverses, à tel point que l’éditeur Team 17 avait retiré ses billes de l’équation suite à une rumeur faisant état de l’implémentation d’une mission concernant une fusillade dans une université.

Le jeu a tout de même réussi à séduire 9 millions de joueurs sur PC depuis 2021, malgré les controverses. Et aujourd’hui, à l’approche de sa sortie sur consoles, les développeurs ont publié un billet faisant état d’un changement majeur qui sera appliquée aux versions Xbox Series, PlayStation 5 mais aussi aux copies PC. Une situation qui déplait forcément aux joueurs de longue date, en témoigne les commentaires sur sa page Steam.

Dans le papier des développeurs, nous pouvons voir que de nombreuses améliorations liées au moteur graphique seront faites, des missions et des modes de difficultés supplémentaires seront ajoutés, les animations seront plus fluides et l’IA des adversaires et des alliés sera corrigée. Et au milieu de cette myriade d’ajouts et d’améliorations se cachent de nombreux retours en arrière.

Une profonde modification justifiée ?

Il sera désormais impossible de démembrer les assaillants morts et les séquences de tortures seront remaniées pour être moins graphiques. Voilà ce qui concerne les éléments gores et sanguinolants de Ready or Not. La nudité sera également retirée et les imageries concernant les enfants seront retravaillées (la maltraitance et la souffrance concernant les enfants sera retirée et/ou remaniée).

Bien évidemment, une levée de boucliers massive a pu être observée dans les commentaires Steam, de nombreux joueurs étant mécontents de ces modifications. Mais les développeurs ont plus d’une carte dans leurs manches. Toutes ces modifications sont sujettes à justifications comme celle concernant le démembrement et les effets sanguinolents :

« […] nous considérons ce compromis acceptable car notre gameplay vous décourage d’utiliser la force létale, de toutes façons. »

Les autres, comme celles concernant la maltraitance infantile, ne font pas état d’une justification propre. Le développeur explique simplement qu’il s’agit d’une prise de conscience et de l’application de quelque chose de plus moral et responsable pour ainsi correspondre à des standards plus moraux. Plus largement, les différentes modifications appliquées au jeu sont également le fruit d’une volonté de maintenir la possibilité d’une expérience crossplay :

« Si les modèles en jeu sont différents [sur PC et consoles], cela rend le crossplay inopérable ; le contenu doit être identique ou basiquement identique. »

Ces différentes parades effectuées par VOID Interactive ne seraient-elles pas un moyen de faire taire les polémiques et ainsi permettre à Ready or Not de ne pas subir les foudres des critiques et joueurs consoles ? Il est a noter que le jeu, et dès sa sortie, s’est vu entouré de plusieurs controverses comme celles concernant des inscriptions à caractère raciste disséminées sous forme d’easter egg ou encore la présence d’une mission vous demandant d’intervenir pendant une fusillade dans une université.

Éviter les polémiques pour se construire une nouvelle base solide de joueurs, est-ce cela la nouvelle mission de Ready or Not et de VOID Interactive ? La manœuvre ne semblerait-elle pas légèrement hypocrite de la part des développeurs ? Ces derniers sont, depuis quelques années déjà, au fait des problématiques engendrées par leur création. Le fait de n’y apporter des modifications drastiques que lors de son déploiement sur consoles peut en effet être le témoin d’une chose : la peur des retombées du grand public. Nullement inquiété depuis 2021, VOID tente un mea culpa, mais sera-t-il suffisant pour fédérer de nouveaux joueurs et conserver les anciens ?