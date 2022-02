Martha is Dead – PlayStation censure et reporte la version physique

Vous avez sûrement hâte de mettre les mains sur Martha is Dead et de mener l’enquête sur la mort de la jeune fille. Quand bien même il existe de multiples canaux pour vous le procurer, si vous attendiez avec impatience l’édition physique du jeu, pour les versions PS4 et PS5, vous allez devoir patienter encore un peu.

PlayStation a décidé d’intervenir et d’exprimer son ressenti en demandant aux développeurs de modifier l’expérience de jeu. Ainsi, certaines séquences jugées trop violentes pour le constructeur seront tout bonnement retirées. Même si pour l’instant, nous n’avons pas plus d’informations sur le nombre de séquences modifiées, il reste à savoir si cela ne va pas impacter la cohérence de l’expérience narrative. Martha is Dead construit l’épouvante et le drame psychologique à travers l’enquête de Giulia, la sœur jumelle de Martha.

« C’est avec regret que nous avons dû modifier l’expérience sur les versions PS4 et PS5, certains éléments n’étant plus jouables. Après plus de quatre ans de passion et de travail acharné, LKA a besoin de temps supplémentaire pour effectuer ces changements non planifiés. »

Cette décision paraît invraisemblable puisqu’elle ne vise que le contenu physique du titre. De plus, les développeurs Wired Productions et LKA ont toujours été transparents quant au contenu de leur titre et ont toujours revendiqué les représentations sensibles et ce qu’elles pouvaient faire ressentir aux joueurs. Martha is Dead est clairement destiné à un public adulte. Certaines séquences particulièrement violentes peuvent heurter le joueur pendant lesquelles il peut se retrouver face à des démembrements, de la nudité, du sang ou encore des actes d’automutilation.

Les versions digitales, PC et Xbox ne sont pas du tout concernées par cette censure, ce qui renforce encore plus le côté absurde de cette demande de PlayStation. Si on ne dispose pas des raisons exactes de cette censure, il est évident que celle-ci est due au caractère gore du jeu.

Cette décision relance la réflexion autour de l’impact qu’un constructeur, un éditeur comme Sony, peut avoir sur le travail acharné des développeurs qui, pour la plupart, pour être publiés, doivent se plier aux règles et doivent modifier leur contenu au dernier moment. Au-delà des avis des éditeurs, les jeux sont soumis également aux différentes politiques des pays et cela pour n’importe quel genre de titre. Nous pouvons prendre comme exemple le tout récent cas de Genshin Impact du studio chinois MiHoyo qui a dû créer des tenues alternatives pour ses personnages féminins.

Malgré tout, si vous souhaitez encore vous procurer la version physique, sachez que ce ne sera pas avant quelques semaines selon Just For Games qui prévoie une sortie pour le 10 mars 2022. Celle-ci s’accompagne de contenus bonus tels qu’un poster, un jeu de cartes de tarots ainsi qu’un extrait de la bande originale à télécharger.