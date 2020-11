Martha is Dead hantera aussi les PlayStation 5 et 4

Annoncé cet été uniquement sur Xbox Series X|S et PC, le jeu horrifique de LKA et Wired Productions, Martha is Dead, refait parler de lui aujourd’hui avec une annonce faite lors des Golden Joystick Awards qui a vu The Last of Us Part II remporter le titre tant demandé de jeu de l’année.

C’est via un nouveau trailer que le titre communique le fait qu’il n’est plus seulement exclusif aux supports Microsoft, mais sortira bien aussi sur PlayStation 5 et 4 courant de l’année prochaine. Voilà une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans amateurs de frisson.

Pour la petite histoire, et parce que l’on trouve Martha is Dead très intriguant, sachez qu’il nous embarque en 1944 en Toscane (Italie) alors que la Seconde Guerre mondiale fait toujours rage et que le conflit s’intensifie encore un peu plus entre les forces de l’Axe et les alliés. Un contexte historique qui devrait avoir un gros impact sur ce qui nous est présenté comme une sorte de thriller psychologique horrifique.

On y incarne une jeune fille qui après que l’on ait retrouvé le cadavre de sa jumelle (Martha) dans un triste état au bord d’un lac, décide d’enquêter sur les faits sordides entourant cette mort qui est sans aucun doute possible un meurtre. Jeu d’horreur à la première personne, il compte bien nous embarquer dans une fable macabre sur fond de conflit armé dans une zone de guerre particulière touchée et où les faux semblants sont légion.

LKA n’en est pas a son coup d’essai, puisque le studio est à l’origine du très mésestimé The Town Of Light, sorte là encore de jeu d’horreur psychologique se déroulant dans l’Italie des années 30 et dans lequel on incarnait une adolescente placée en institut psychiatrique. Véritable bonne surprise en son temps, on espère que Martha is Dead sera du même acabit et tout aussi surprenant. Rendez-vous en 2021 pour avoir la réponse.