Test Observer System Redux – Chef-d’œuvre d’anticipation horrifique

Décidément la Bloober Team est particulièrement active ces derniers temps. Entre la sortie à l’automne dernier de Blair Witch (et sa récente version VR), plus l’annonce de The Medium qui doit nous arriver en début d’année prochaine, il faut reconnaitre que le studio polonais a le vent en poupe. Cependant, pour nous proposer ce Observer System Redux, ils se sont cette fois appuyés sur Anshar Studios, dont les développeurs sont spécialisés dans la sous-traitance pour d’autres boîtes. Ils travaillent notamment avec Larian sur Baldur’s Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 et sont actuellement sur le développement de leur RPG cyberpunk maison intitulé Gamedec.

Anshar, sous la supervision de Bloober Team, est donc en charge de porter sur nouvelle génération le thriller d’anticipation Observer qui jouit d’une très belle réputation auprès des joueurs, recevant aussi de bonnes critiques lors de sa sortie en 2017, en faisant pour beaucoup le meilleur jeu du studio polonais. Au programme de cette nouvelle version : 4K, nouveaux effets graphiques, 60 FPS sur consoles (sur PC on pouvait déjà), de nouvelles quêtes et quelques autres nouveautés.

(Test de Observer System Redux sur PC effectué à partir d’une version fournie par l’éditeur)

2084. Le monde se remet lentement d’une peste numérique ayant décimé une bonne partie de la population dotée d’augmentations, et surtout d’une guerre dévastatrice qui opposa l’occident et l’orient. Elle déboucha sur l’effondrement du système et les gouvernements furent remplacés par des corporations dont le but premier est le bénéfice et le contrôle. La société est divisée en plusieurs castes, les gens parqués dans des quartiers en fonction de leur rang social, la liberté est limitée et illusoire, l’Homme est devenu un outil.

C’est dans cette atmosphère pesante d’un futur sombre que l’on retrouve Daniel Lazarski, un Observer qui travaille pour le compte de l’une des multinationales les plus puissantes de la planète, Chiron. Sa fonction est d’enquêter sur diverses affaires à l’aide de capacités spéciales qui lui sont données par ses augmentations. Il peut envahir l’esprit d’une personne et en découvrir les moindres secrets en se connectant directement à sa puce cérébrale. Le procédé fonctionne aussi sur une personne morte, bien que cela soit plus dangereux. Vous êtes le bras armé redouté d’une corporation avide de pouvoir.

Observer System Redux nous permet donc d’incarner cet enquêteur quelque peu désabusé, mais qui n’a pas mauvais fond. Après la réception d’un appel plus qu’inquiétant de son fils Adam, avec qui il entretient des rapports tendus, il décide de le retrouver en le traçant. Cela le conduit dans un immeuble des quartiers pauvres de la ville Cracovie, là, il y découvre un cadavre dont la tête est manquante et qu’il ne peut identifier à cause d’une puce contrefaite.

Ne sachant pas si ce corps inanimé est son fils ou non, il part en quête de vérité dans ce lieu à présent soumis à une quarantaine pour suspicion de peste et qui lui réservera bien des surprises.

Le thriller cyberpunk

Qu’on se le dise, Observer est un thriller, un vrai. On y mène une véritable enquête en récoltant des indices grâce à nos différents scanners rétiniens, biologiques et électroniques, ainsi qu’en piratant l’esprit des morts pour revivre leurs souvenirs. Cela reste certes limité dans les faits, mais c’est terriblement efficace, n’oublions pas que le jeu est une sorte de walking-simulator horrifique laissant néanmoins quelques libertés de mouvement et d’action au joueur.

De ce fait, on nous propose aussi de résoudre quelques affaires secondaires et qui n’ont rien à voir avec celle qui nous intéresse principalement. On peut se promener dans cet immeuble décrépi, aux couloirs à moitié effondrés, parler avec certains de ses occupants via des intercoms ou bien au concierge pour des conversations souvent surprenantes, et partir à la recherche des secrets enfouis en ce lieu.

Observer System Redux parvient même à faire mieux que son modèle. L’immersion y est encore plus incroyable, due aux quelques petites retouches graphiques et à un sound-design toujours aussi terrifiant. L’imagerie, les mécaniques de peur, tout est d’une efficacité et d’une justesse rare dont Bloober Team s’est fait la spécialité.

Lazarsky est au demeurant aussi très attachant de par son histoire intime et le jeu d’acteur impeccable de l’immense et regretté Rutger Hauer (Blade Runner, Sin City), bien aidé aussi par une écriture solide aux thématiques fortes. Il est question des dérives liées au transhumanisme et à la cybertechnologie, mais aussi à nos sociétés modernes, devenues enfermées sur elles-mêmes et égoïstes.

Le côté cyberpunk est aussi très soigné, on baigne dans un univers où la technologie est reine, conditionnant tout son fonctionnement. C’est une véritable dystopie mise en image avec brio et à la direction artistique très inspirée d’œuvres telles que Blade Runner ou encore Ghost in the Shell. Passionnant dans ce qu’il raconte, Observer System Redux l’est aussi dans ce qu’il montre.

Si on regrette quelques designs de monstres assez attendus, car déjà-vus finalement, on ne peut dire qu’il jure avec le reste du jeu. Par contre nos virées dans les souvenirs sont toujours un très grand moment d’onirisme graphique. C’est un superbe terrain de jeu visuel pour Bloober qui crée de véritables cauchemars visuels et auditifs pour notre plus grand plaisir.

La peur made in Bloober

Mais n’oublions pas que nous sommes là en présence d’un jeu Bloober Team et que, de ce fait, il ferait faire se figer d’effroi les plus courageux d’entre nous. Si les mécaniques sont bien huilées, les jumpscares sont surprenants, c’est bien de par son ambiance glauque et poisseuse à la limite du supportable que Observer System Redux est terrifiant.

Dès les premières minutes on se retrouve happé par une ambiance pesante et aux sonorités glaçantes. L’immeuble semble habité par le surnaturel, l’inexplicable et c’est à en glacer le sang. Tout le jeu tourne autour des augmentations de Lazarsky qui déconnent au mauvais moment ou lorsque sa psyché le lâche, nous obligeant à nous injecter un sédatif, aide à créer ce climat étouffant de peur à déconseiller aux claustrophobes.

Néanmoins, tout n’est pas parfait. Si les trois quarts de l’aventure sont superbes, il arrive que le jeu se perde dans certains travers. Ainsi, on regrette des phases de cache-cache un brin facile et inintéressantes ou des courses-poursuites sans saveur. Pourtant, il y a bien eu des retouches faites ici et là dans cette nouvelle version, comme une furtivité mieux pensée, mais rien qui ne bouleverse les choses, malheureusement.

De même, nos objectifs pourraient gagner en clarté ; on a bien du mal à savoir où aller et comment, parfois, ce qui implique quelques errements de notre part dans l’immeuble. Pareil, le final manque d’impact et se montre trop manichéen, malgré plusieurs fins possibles. Mais tout ceci n’impacte que très peu la qualité du périple d’un père qui a vécu le pire et qui fera tout pour retrouver son fils unique, quitte à affronter ses pires cauchemars.

System Redux

Pour finir, il nous faut parler de cette version spéciale nouvelle génération Observer System Redux. Graphiquement, le saut est visible entre cette upgrade et l’original de 2017, même si cela se joue sur des détails, comme des reflets supplémentaires ou encore de nouveaux effets de lumières et visuels. L’apport du ray-tracing est indéniable, tout comme la technologie HDR qui adoucit les lumières et amplifie l’immersion. Mais on ne peut pas dire que c’est le jour et la nuit non plus, même si on voit très clairement une différence les deux versions misent côte à côte.

Niveau contenu, on est gâté. Nouvelles quêtes comme déjà dit, qui impliquent de nouveaux hacks et souvenirs à explorer. Ce n’est pas tout, puisque quelques nouveaux secrets, se matérialisant sous forme de fiches médicales de personnes à trouver, sont distillées ici et là et de nouveaux niveaux du jeu d’arcade disponibles sur les PC du jeu sont disponibles.

Ajoutez à cela les quelques retouches faites sur le gameplay, rien de bien fou, on le reconnait, et vous obtenez là la meilleure version du titre. Surtout pour les joueurs consoles qui pourront découvrir les joies du 60 images par secondes constantes en 4K.

Observer System Redux bonifie un jeu culte étant probablement le meilleur jamais sorti par Bloober Team, et quand on voit le pédigré du studio, autant dire que c’est du haut niveau. Cette dystopie cyberpunk mélangeant différentes inspirations, de 1984 (pourquoi croyez-vous que l’on commence en 2084 ?), Blade Runner, Ghost in the Shell ou encore Cyberpunk 2020, est une véritable plongée dans un enfer de terreur technologique.

Le jeu est passionnant, effrayant, immersif au possible et même génial par moments, et ses petits défauts ne parviennent en rien à l’entacher. L’hommage parfait à tout un pan de la science-fiction et un baroud d’honneur touchant pour Rutger Hauer dont la recherche en jeu fait écho à ce qu’il nous a laissé, son héritage à jamais éternel.