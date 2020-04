Observer System Redux dans le line-up next-gen !

L’un des premiers jeux next-gen se dévoile officiellement, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne s’attendait pas à un remaster ! Mais chers lecteurs, ne crachez pas de suite le venin de votre déception, puisqu’il s’agit d’une version next-gen de l’excellent jeu d’horreur Observer, rebaptisé Observer System Redux pour l’occasion. Un projet sur lequel a travaillé le studio Bloober Team qu’il convient de présenter pour les nouveaux venus.

Observer est un survival horror à l’ambiance dystopique nous plaçant dans un futur archi capitaliste ou une seule entreprise domine la Pologne dans laquelle nous évoluons. Le jeu met en scène un certain Rutger B-Hauer, acteur du cultissime Blade Runer, dans le rôle d’un Observer, dont la mission est d’observer les pensées des gens (youpi). Cerise sur le gâteau, le soft propose une aventure à se faire dessus, avec en vedette des jumpscares de haut niveau.

Ainsi, un an après sa sortie sur Switch, Observer s’annonce sur PS5 et Xbox Series X via un trailer qui rappellera de bons souvenirs de flippe intense à tous ceux ayant un jour lancé le jeu. Évidemment, graphiquement, c’est chatoyant, et ça n’annonce que du bon à venir. De plus, le studio nous assure que le jeu sortira fin 2020, faisant de leur protégé l’un des membres privilégiés du line-up d’entrée.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les amis de chez Bloober nous ont gratifiés de quelques améliorations notables pour leur remaster next-gen, avec en tête de liste du nouveau contenu pour l’histoire, ce qui n’est pas du luxe, compte tenu de la durée de vie du titre (une dizaine d’heures). Ajoutons à cela une amélioration de la jouabilité soi-disant notable, et l’on se retrouve avec un Observer System Redux qui, il faut l’avouer, invite à piocher dans le porte-monnaie.