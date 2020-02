PS5 – Les specs confirmées et un nouveau brevet pour la manette

GameStop dans la confidence.

À quelques mois seulement de la sortie de la PS5, beaucoup de rumeurs mais peu d’infos circulent sur la PlayStation nouvelle génération. Gamestop, propriétaire de la chaîne Micromania en France, semble être dans la confidence, et a récemment confirmé quelques-unes des indiscrétions qui tournaient. La chaîne de magasins a en effet proposé à ses clients de s’inscrire à une newsletter qui les préviendrait de l’ouverture des précommandes de la console. Et c’est sur cette page d’inscription que sont révélés en noir sur blanc quelques détails techniques de la PS5.

Le site annonce ainsi une manette redesignée (mais le nom DualShock 5 n’est pas encore confirmé) avec de nouvelles fonctions. La console bénéficiera d’un chipset AMD octo-core sur mesure, d’une technologie audio 3D, et du support de la résolution 8K. Comme prédit depuis plusieurs mois, la PS5 possèdera aussi son disque dur SSD pour une (quasi) disparition des temps de chargement, et sera compatible avec la feature du moment, le ray tracing.

Ça, c’est pour les muscles. Question bibliothèque, GameStop confirme une fonctionnalité très attendue des joueurs : la rétrocompatibilité avec les jeux PlayStation 4 et le PSVR ! Nous pourrons donc continuer à jouer avec nos galettes collector difficilement glanées chez les revendeurs de série limitées…!

Le chargement à induction pour la manette ?

Parallèlement à ces confirmations, le site SegmentNext a repéré un nouveau brevet qui annoncerait (retour au conditionnel après les infos GameStop !) l’arrivée du chargement à induction sur les manettes. Il s’agit d’un petit objet à clipser à la manette qui permettrait de la recharger en la déposant simplement sur une base prévue à cet effet.

En voyant les designs présentés, on pense beaucoup au nouvel accessoire sorti récemment pour la manette DualShock 4, qui lui ajoute des touches arrières configurables (des “palettes”) chères aux joueurs pros. On pourrait bien être face à un tel accessoire qui proposerait en plus le chargement par induction. Quant à la base, si l’article de SegmentNext parle d’une base dédiée, on imagine parfaitement la technologie incluse dans la PS5, sur laquelle il suffirait d’abandonner sa manette pour la recharger…