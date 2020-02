Le prix de la PS5 deviné selon la logique du coût de production

La PlayStation 5, terreur des porte-monnaie ?

La PS5 reste l’un des sujets de discussion les plus “chauds” de l’industrie du jeu vidéo, et il semble que cette situation ne changera pas de sitôt. Déjà, nous n’avons aucune information officielle, ce qui laisse le champ libre aux rumeurs diverses et variées. Et ce qui cause le plus de maux de tête au public et à Sony (sans doute) est le futur prix de la console. Jusqu’à présent, de nombreuses fuites ont parlé du prix hypothétique du système, mais la réalité est que la marque japonaise n’a jamais fait de commentaires spécifiques. En fait, la dernière chose que nous avons apprise est qu’ils attendaient de voir ce que ferait la concurrence – ce qui implique potentiellement qu’ils seraient guidés par Microsoft. Cependant, un recul au niveau du marché aurait fait monter en flèche les coûts de production de la console.

Ainsi, comme le rapporte Bloomberg aujourd’hui, la fabrication de la PlayStation 5 à l’unité aurait coûté 450 dollars à l’entreprise japonaise. Il semble que Sony ait beaucoup de mal à obtenir les composants DRAM et NAND nécessaires, qui sont acquis à un rythme effréné par les sociétés de téléphonie mobile. L’une des entreprises qui a été la plus active dans l’acquisition de ces composants est Samsung, une marque leader dans l’industrie du mobile. Ainsi, Sony est actuellement confronté à un dilemme dont ses dirigeants ne sont pas encore sortis : lancer la PlayStation 5 à perte pour la rendre plus attrayante pour les consommateurs, ou maintenir un prix plus élevé qui correspond aux coûts de production, mais en risquant un accueil malvenu.

Toujours selon Bloomberg, avec la PS4, le prix de fabrication était de 381 dollars, ce qui a fini par la mettre sur le marché à 399 dollars. Si c’est le cas de la PS5, il atteindrait un prix d’environ 470 dollars. Il ne fait donc aucun doute qu’il s’agirait d’un prix de départ beaucoup plus élevé que celui de la précédente génération, ce qui pourrait affecter la vision des clients potentiels. De plus, Microsoft serait actuellement en pourparlers pour s’associer à Samsung, ce qui, en prenant en compte les informations plus haut, permettrait à la Xbox Series X d’être plus compétitive sur le plan financier.

Sony assure que le coronavirus n’a pas affecté la planification de la production de sa prochaine machine puisqu’ils doivent encore déterminer les unités finales qu’ils produiront pour le premier tirage de la console. Nous reviendrons évidemment vers vous dès que les informations officielles tomberont.