La Saint-Valentin, manette en main – Notre sélection

“Les joueurs jouent comme les amoureux aiment” (Anatole France).

Ah, la fête des amoureux ! Redoutée autant par les cœurs solitaires que par ceux qui sont pris, mais n’ont pas trop d’idées de cadeau… Et parce qu’on est en 2020 et que les filles jouent désormais autant que les garçons, nous vous proposons pour cette soirée un peu spéciale un vrai moment de complicité autour d’un bon jeu vidéo. Ça vaudra toujours mieux que de passer pour un beauf avec une invitation au tacos (qui en plus n’a rien d’un tacos, la vraie recette mexicaine) et un ensemble de lingerie acheté dans la galerie marchande du supermarché… Notez d’ailleurs que notre sélection pour la Saint-Valentin de l’année dernière reste tout à fait valide – vous la retrouverez en fin d’article.

Degrees Of Separation – PC, PlaySation 4, Xbox One et Switch

Sorti il y a pile un an, justement pour la Saint-Valentin, le jeu était marketé pour les amoureux ! En effet, on incarne un couple d’amants que tout oppose, façon Roméo et Juliette. Lui appartient à un univers de glace tandis qu’elle vient d’un monde flamboyant. Chacun de leur côté du monde (et de l’écran), leur rêve est d’être ensemble, même si cela paraît impossible… Puzzle platformer plutôt classique dans son gameplay, le jeu prend tout son sens en coop, puisque chacun des joueurs prendra le contrôle de l’un des amants, et le couple de joueurs ainsi formé devra s’entraider pour que les tourtereaux numériques puissent se rejoindre…

A Way Out – PC, PlayStation 4 et Xbox One

Dans la même veine que Degrees of Separation, A Way Out mise tout sur la coopération. Mais tandis que le jeu précédent peut aussi se parcourir en solo, A Way Out impose d’être joué à quatre mains. Les développeurs prennent ainsi le parfait contre-pied de leur jeu précédent : le chef d’œuvre Brothers: A Tale of Two Sons. Dans ce dernier, un seul joueur contrôlait deux frères qui devaient compter l’un sur l’autre pour progresser dans l’aventure. Dans A Way Out, ce sont obligatoirement deux joueurs qui viendront permettre à un couple de prisonniers de réussir leur évasion, puis leur cavale. Bonne entente et travail d’équipe seront alors nécessaires pour venir à bout des 6 à 8 heures de jeu qui vous attendent. Parfait pour un week-end de Saint-Valentin en amoureux !

Erica – PlaySation 4

L’expérience Erica s’éloigne un peu du jeu vidéo pour se diriger vers le cinéma interactif. D’ailleurs, le titre se passe même de manette (même si celle-ci reste une option) et propose d’utiliser son téléphone portable en guise de contrôleur via l’application PlayLink. Sans être véritablement multijoueur, Erica s’appréciera en amoureux comme on apprécie une série, d’autant que le scénario et le jeu des acteurs ont été particulièrement soignés. À deux dans le canapé, on pourra discuter des choix qui s’offrent à nous, et même faire participer celui (ou celle) qui ne s’intéresse pas le moins du monde aux jeux vidéo.

Un bon vieux classique en multi local

Si les jeux en ligne se sont définitivement imposés dans le paysage, ils n’ont pas exactement remplacé ce bon vieux multi canapé des années 80 et 90. L’expérience en ligne est différente, et ne remplace pas le plaisir d’affronter un frère, un pote, ou l’homme/la femme de sa vie. Avec en plus la possibilité d’envoyer une bonne pêche dans l’épaule de l’adversaire qui se serait montré un peu trop fourbe… Pour ce genre de session, on ne saurait trop vous conseiller de vous tourner vers les classiques du genre, comme Worms ou Bomberman. Ce dernier est d’ailleurs dispo sur toutes les machines actuelles dans sa dernière itération, Super Bomberman R, et même en promo sur le PlayStation Store.

Un jeu de plateformes à l’ancienne

Puisqu’on en est à causer classiques, il fut une époque où le multi, même en local, n’allait pas de soi. Qu’à cela ne tienne, nous avions alors la solution, que nous avions baptisée “une vie/une vie”. Le contrat était le suivant : à deux sur la console, avec une seule manette, le deuxième joueur prenait le relais (et le pad) quand le premier mourait, et on jouait ainsi à tour de rôle une vie, une vie ! Il faut dire que quelques années auparavant, la difficulté était différente, et chacun des joueurs avait la garantie d’avoir son tour à plus ou moins court terme ! Une façon de jouer qu’on peut encore pratiquer aujourd’hui, que ce soit sur les mini-consoles (Mega Drive Mini, SNES Mini…), avec les jeux NES et SNES disponibles sur Switch pour les abonnés au service Nintendo Online, ou encore avec les jeux néo-rétro qui empruntent souvent au style et à la difficulté des 90s (de Dead Cell à Celeste, en passant par Super Meat Boy, Owlboy ou encore Hollow Knight).

Du multi online

Loin de nous, malgré les paragraphes précédents, l’idée de rester bloqués dans le passé ! Et les jeux massivement multijoueurs du moment se sont justement également mis au diapason pour la fête des amoureux. Ainsi, Fortnite, leader incontesté du genre battle royale, propose évidemment des skins pour une durée limitée, ainsi que des défis sur le thème de l’amour, baptisés “Amour et Guerre”, avec des récompenses in-game excusives à la clé. Alternative à Fortnite qui peine à exister (mais persiste vaillamment !), Apex Legend s’est lui aussi doté d’un mode cupidon pour l’occasion, et double l’XP des joueurs qui viendront passer la Saint-Valentin en duo sur le jeu. En plus, avec le cross-play qui s’est généralisé sur ce genre de jeu, on peut même se faire du multi online en local !

Bleeding Edge (bêta) – Xbox One et PC

Enfin, tombant à pic pour la Saint-Valentin, le dernier-né de chez Ninja Theory organise en ce moment sa bêta. Pour y participer, il faut avoir précommandé le jeu, ou être détenteur d’un abonnement au Game Pass de Microsoft. L’occasion de voir ce que ce Bleeding Edge a dans le ventre ; l’occasion aussi de jouer la vaisselle ou le repassage en deux manches gagnantes…! Si ça, ce n’est pas l’esprit Saint-Valentin…